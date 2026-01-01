Fechas claves de juicios de los narcos mexicanos que enfrentan la justicia en Estados Unidos

Ciudad de México.- A lo largo del 2025, diferentes líderes del narcotráfico han enfrentado o están enfrentando audiencias y juicios en cortes federales de Estados Unidos. Estos procesos se podrían considerar como uno de los más importantes en la historia reciente del combate al crimen organizado mexicano. Estas fechas no solamente representan hitos judiciales para conocer el futuro de los capos más poderosos, sino que también forman parte del acuerdo bilateral entre México y el país vecino del norte.

Los procesos judiciales de capos como Ismael 'El Mayo' Zambada, quien hace unos meses se declaró culpable de un par de cargos, han logrado avanzar entre negociaciones de culpabilidad, acuerdos con la Fiscalía de Estados Unidos y audiencias fijadas por los jueces federales, en muchos de los casos con aplazamientos. Mediante estas acciones, la justicia americana busca consolidar sentencias ejemplares o, bien, obtener acuerdos de cooperación en su lucha contra los cárteles de la droga. A continuación te hablaremos de las fechas y estados de los juicios de los narcos más relevantes.

Ismael 'El Mayo' Zambada

En agosto de 2025, tras una negociación con el Departamento de Justicia, Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable de participar en un negocio ilícito y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con lo que evitó un juicio donde enfrentaba 17 cargos criminales en Nueva York, Texas y Florida. El juez Brian Cogan, encargado de su caso ante un tribunal federal de Nueva York, postergó la audiencia para dictar sentencia al exlíder del Cártel de Sinaloa. A solicitud de su abogado Frank Perez, la nueva fecha es el 13 de abril de 2026.

La audiencia de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, fue aplazada por tres meses.



El juez Brian Cogan de Nueva York aceptó la moción de la defensa, reprogramando la fecha final para el 13 de abril de 2026.



— El Independiente (@ElIndpendiente) December 11, 2025

Joaquín Guzmán López

Hace un mes, Joaquín Guzmán López, alias 'El Güero', se declaró culpable de dos cargos: narcotráfico y crimen organizado por su participación activa con el grupo criminal de Los Chapitos, una de las facciones que conforman El Cártel de Sinaloa. El hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán compareció ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Corte de Distrito del Norte de Illinois. Según el periodista Arturo Ángel, el 1 de junio de 2026 sería la fecha cuando reciba su sentencia.

Ovidio Guzmán López

Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', está próximo a conocer su sentencia luego de que se declarara culpable de cuatro cargos relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas en julio del 2025, esto como parte del acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense. El próximo viernes 9 de enero de 2026 será el día que el exlíder de Los Chapitos regrese a la Corte Federal de Chicago para que se establezca una fecha para su sentencia.

#Recuento2025: uD83DuDEA8?? Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico ante la Corte de Chicago. El hijo del Chapo aceptó cuatro cargos y pactó con la Fiscalía de EU a cambio de una posible reducción de sentencia.



— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 29, 2025

Rafael Caro Quintero

En octubre de 2025, Rafael Caro Quintero compareció por cuarta ocasión ante el juez Frederic Block en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, esto para intentar negociar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y modificar sus condiciones de encarcelamiento. La próxima audiencia de 'El Narco de Narcos', como le apodaban al fundador del extinto Cártel de Guadalajara, será hasta el próximo 19 de marzo de 2026.

Hermanos Treviño

Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias 'El Z-40' y 'El Z-42', respectivamente, comparecieron el pasado 14 de octubre de 2025 ante el juez Trevor McFadden, en la Corte federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C. El Departamento de Justicia los acusa de conspiración para tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración internacional para lavado de dinero. El próximo 1 de mayo de 2026, los exlíderes de Los Zetas deberán volver a los tribunales.

'La Tuta'

Un juez de Nueva York autorizó aplazar tres meses la audiencia de preparación de juicio en contra del excabecilla de La Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como 'La Tuta'. En un inicio, la comparecencia estaba programada para el pasado martes 9 de diciembre de 2025; sin embargo, la autoridad judicial determinó aplazarla ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el narcotraficante. La nueva audiencia será el próximo 17 de marzo de 2026.

?? #Exclusiva | Un juez de Nueva York aplazó la audiencia de Servando Gómez 'La Tuta' para marzo del próximo año, ante un posible acuerdo de culpabilidad.



— Milenio Televisión (@mileniotv) December 10, 2025

'El Menchito'

Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', presentó una apelación a la Corte Federal del Distrito de Columbia para tratar de revertir la sentencia de cadena perpetua que se le impuso en marzo de 2025. El recurso entregado por la defensa del hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), solicita la anulación del fallo o, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio, cuya fecha tendría que ser programada por la autoridad judicial.

'El Viceroy'

La audiencia de Vicente Carillo Fuentes, alias 'El Viceroy', la misma que estaba programada para el 19 de noviembre de 2025, ahora se llevará a cabo el próximo 8 de enero de 2025 a petición de su abogado. En febrero de 2025, el exlíder del Cártel de Juárez se declaró no culpable ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde enfrenta cargos por haber pertenecido a una organización criminal y distribuir cocaína a Estados Unidos, bajo la amenaza de que se le aplique la pena de muerte.

uD83DuDD34La audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", fue pospuesta para el 8 de enero de 2026 luego de ser solicitada por la fiscalía y la defensa.



— El Universal (@El_Universal_Mx) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui