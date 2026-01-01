Los narcos más buscados en México durante 2025; ¿quiénes son y por qué los persiguen?

Ciudad de México.- Autoridades de México y Estados Unidos enfocaron durante 2025 sus esfuerzos en localizar, capturar o extraditar a narcotraficantes de alto perfil implicados en el tráfico de drogas, violencia asociada y otros delitos graves. Las agencias policiales como la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) mantienen listas activas de fugitivos con recompensas millonarias por información que conduzca a su arresto en territorio mexicano.

'El Chapito'

Iván Archivaldo Guzmán Loera es hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo buscan por tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

#Culiacan #Sinaloa Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mostrado aquí en su juventud pic.twitter.com/ZSk29Orp5I — crux1469 (@crux1469) December 9, 2025

Jesús Alfredo Guzmán

Hermano de Iván Archivaldo Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar también figura en las listas de los más buscados por la DEA por su rol en la red de tráfico y distribución internacional de drogas.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/2jjFNgvGQZ — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 3, 2025

'El Mayito Flaco'

Hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, Ismael Zambada Sicairos lidera la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa y está acusado de conspiración para distribuir e importar drogas a Estados Unidos.

(1/5) #Exclusiva #Sinaloa #Durango Hace unos años, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, se tomó estas fotos posando con un arma al estilo de Los Ántrax, la célula de sicarios que protegía a su padre y a sus hermanos, Vicente y El Mayito Gordo. No somos expertos en… pic.twitter.com/sGvo1uQ5IU — Illicit Investigations (@illicitinv) November 18, 2025

'El Chapo Isidro'

En febrero de 2025, el FBI agregó a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', a su lista de 10 fugitivos más buscados. Se le acusa de traficar cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, así como de delitos como secuestro, extorsión y asesinato. La recompensa por información que conduzca a su captura fue fijada en 5 millones de dólares.

1/ ¿LA MAYIZA O LOS CHAPITOS? La guerra interna en el Cártel de Sinaloa y la postura de “El Chapo Isidro”

— Desde septiembre de 2024, el Cártel de Sinaloa ha vivido un conflicto entre dos facciones: Los Chapitos y La Mayiza. Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, se… pic.twitter.com/P3q2hDJGSp — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 7, 2025

'El Mencho'

Conocido como 'El Mencho', Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es el máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de la delincuencia más violentas y extendidas en México.

Es la voz de El Mencho en el nuevo audio filtrado en redes sociales?



Nos referimos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien es buscado desde hace años y por el que la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien aporte datos que ayuden a su… pic.twitter.com/tAYDkvKnSo — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) December 29, 2023

Operativo y recompensas

Además de estos capos, las autoridades han continuado con operativos conjuntos y programas de recompensas en la frontera México - Estados Unidos. En 2025, se hicieron públicos carteles con fotografías de fugitivos buscados por la DEA con recompensas totales por hasta 45 millones de dólares, destacando la prioridad sobre figuras clave del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las búsquedas y extradiciones forman parte de un esfuerzo continuo para desarticular las estructuras de tráfico de drogas que operan a nivel transnacional. A pesar de detenciones importantes, varios líderes y capos continúan prófugos o enfrentando procesos judiciales, manteniendo un enfoque constante de las agencias de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui