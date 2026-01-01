¿Qué pasó con el Plan Michoacán durante 2025? Implementado tras el asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán.- Durante el año 2025, el Plan Michoacán, oficialmente denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se consolidó como una de las principales estrategias del Gobierno de México para atender la persistente violencia en el Estado de Michoacán, marcado históricamente por actividades de crimen organizado y altos índices delictivos. La iniciativa fue presentada el pasado 9 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su elaboración también participó el gobernador estatal Alfredo Ramírez Bedolla, y su presentación se hizo en un acto celebrado en la Ciudad de México ante su gabinete y autoridades locales. El plan fue diseñado como una estrategia integral con 12 ejes y más de 100 acciones que combinan seguridad, justicia, desarrollo social, educación, salud, infraestructura y apoyo a sectores productivos como el campo y el turismo.

El monto contemplado asciende a 57 mil millones de pesos aportados por el Gobierno Federal, complementados con dos mil 700 millones del gobierno estatal para acciones específicas en diversas áreas. En cuanto al despliegue de fuerzas de seguridad, el plan contempla el envío de más de 10 mil 500 agentes federales, entre integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, con operativos coordinados en municipios considerados prioritarios.

El objetivo es disminuir los homicidios dolosos, desarticular células delictivas y recuperar condiciones de seguridad para la población y actividades económicas clave, como la producción de limón y aguacate. El plan nació después del asesinato a balazos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, municipio que quedó en manos de Grecia Quiroz, quien ha sido puntual en exigir el apoyo del gobierno federal para combatir el crimen en la entidad.

uD83DuDD4A? “Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia”.



Grecia Quiroz compartió un mensaje por la pérdida de su esposo, Carlos Manzo, asesinado recientemente.

Un llamado a valorar a la familia, abrazar a los nuestros y cuidar la vida en estas fechas.



uD83CuDF84uD83DuDD6F? pic.twitter.com/yDXkauUG6g — #ElCanalDeDurango (@Canal12Dgo) December 25, 2025

Los resultados

Respecto a resultados concretos, informes oficiales señalan que en noviembre de 2025, en los primeros días de operación del plan, los homicidios dolosos disminuyeron aproximadamente 50-53 por ciento respecto a octubre del mismo año, según datos comparativos entre períodos. Además, entre 10 de noviembre y 21 de diciembre, se reportaron 241 detenciones, el aseguramiento de 118 armas de fuego, miles de cartuchos, vehículos y material explosivo, así como la incautación de drogas y precursores para su elaboración.

El gabinete de seguridad destacó también decomisos de drogas, incluyendo cientos de kilos de metanfetamina, y la desarticulación de campamentos ilícitos y tomas clandestinas de hidrocarburos. Paralelamente, se han desarrollado acciones sociales y comunitarias vinculadas al Plan Michoacán, como la habilitación de consultorios de salud en municipios como Tarímbaro, Zamora y Jacona, e iniciativas culturales en ciudades como Morelia, Uruapan y Pátzcuaro para promover la participación comunitaria.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cinco personas y aseguraron un arma de fuego, 98 cartuchos, 4 cargadores, 2 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.… pic.twitter.com/DxHMApHIHl — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 18, 2025

No obstante, críticos y opositores han señalado que la estrategia carece de enfoque claro o recursos suficientes para resolver las raíces de la violencia y han cuestionado su eficacia a largo plazo, mientras que algunos incidentes de violencia, como ataques en Uruapan, mantienen alerta a autoridades y población.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a 16 personas y aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 9 vehículos.



Se… pic.twitter.com/cJSfqYJbj3 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui