Seguridad en México: Los DELITOS que más afectaron a las familias mexicanas durante 2025

Ciudad de México.- "Abrazos, no balazos" es la estrategia de seguridad que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundador de la Cuarta Transformación (4T), y que se mantiene en la actual administración de la primera mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Esta busca atacar las causas de la violencia (como la falta de acceso a educación, empleo y oportunidades) con el objetivo de prevenir el delito desde su raíz. Y si bien se han presentado avances gracias a este plan, la realidad es que el camino para pacificar el país aún es largo.

Datos oficiales recientes muestran que el impacto de la violencia y la criminalidad sigue siendo un desafío para millones de familias en México. De acuerdo con cifras preliminares sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) (con corte a noviembre de 2025), varios delitos continuaron afectando de forma directa al patrimonio, la seguridad y el bienestar de los hogares mexicanos durante el año.

La extorsión es uno de los crímenes que más ha afectado a las familias mexicanas, aunque va a la baja. Foto: Gobierno de México

A continuación, en TRIBUNA te detallamos los delitos con mayor número de reportes en 2025 y que, según cifras oficiales, representan un reto urgente en materia de seguridad pública.

Delitos que más afectaron a las familias mexicanas en 2025, según cifras oficiales

1. Robo, en distintas modalidades

Uno de los delitos con mayor presencia en las cifras del Sesnsp hasta noviembre de 2025 fue el robo en diversas categorías:

Robo a transeúnte con y sin violencia

Robo de vehículo

Robo a negocio

Robo a pasajeros en transporte público

Según el Sesnsp y el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son delitos que afectan directamente a ciudadanos y familias en su día a día, no solo a nivel material, sino también en la salud mental, ya que desatan ansiedad y pánico de circular por la vía pública.

2. Homicidio doloso y feminicidio

Los homicidios dolosos continuaron siendo delitos de alto impacto, con cifras registradas mes a mes en 2025, según datos consolidados por el Sesnsp hasta noviembre. En este apartado también se incluyen los feminicidios, crímenes de odio contra las mujeres que son un gran problema en México.

Aunque el homicidio va a la baja, sigue siendo uno de los crímenes que más ha afectado a las familias mexicanas. Foto: Gobierno de México

3. Extorsión

Aunque los datos completos de incidencia final siguen en consolidación, informes basados en cifras oficiales señalan que la extorsión alcanzó niveles históricos en 2025, superando registros anteriores al comparar periodos de enero a octubre de 2025. Este delito tiene un impacto directo en el patrimonio de las familias y pequeños negocios.

Si bien el Informe mensual de incidencia delictiva del Gobierno Federal señala que este delito va a la baja, aún queda mucho por hacer.

4. Violencia familiar y otros delitos

Dentro de los delitos que más afectaron a familias mexicanas, el Sesnsp incluye también categorías como:

Violencia familiar

Delitos contra la libertad personal

Otros delitos con perspectivas de género, como abuso sexual, acoso o violación

#Sonora | Gobierno de Sheinbaum y Durazo presentan Plan de Justicia para Cananea: El cierre de un conflicto histórico en Sonora uD83DuDDE3?https://t.co/LyKY1wzFaH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

Si bien los datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran avances y variaciones en algunos indicadores, el panorama general confirma que aún queda un amplio margen de mejora en materia de prevención, atención a las víctimas y fortalecimiento de la seguridad pública. El reto para las autoridades será que en 12 meses, los números y la percepción de seguridad en México estén en números verdes.

Fuente: Tribuna del Yaqui