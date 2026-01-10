Amenazó de muerte a su propio padre: Detienen a Cristian Felipe en la colonia Progresista de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 9 de enero de 2026 se volvió a registrar un caso de violencia familiar, hechos que, como te informamos en TRIBUNA, son lamentablemente frecuentes. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 72 años de edad, quien presuntamente fue agredido por su propio hijo, identificado como Cristian Felipe, de 42 años, quien no solo lo atacó verbalmente, sino que además lo expulsó de la vivienda y lo amenazó con atentar contra su vida.

Es importante precisar que, aunque el caso se dio a conocer el día de ayer, en realidad los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves 8 de enero de 2026, alrededor de las 19:33 horas. En cuanto al lugar, el incidente se registró en un domicilio ubicado en la calle Diego de Velázquez, en la colonia Progresista, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes entrevistaron al adulto mayor para conocer lo sucedido.

Posteriormente, Cristian Felipe fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre su proceso; sin embargo, en este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier información que pudiera surgir por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

En otro hecho similar ocurrido también en la capital del estado, pero el miércoles 7 de enero de 2026, fue detenido Agustín en un domicilio ubicado sobre la calle Sonoyta, en la colonia Jorge Valdez Muñoz. De acuerdo con el reporte, el sujeto fue asegurado por elementos de la Policía Municipal en el inmueble señalado, luego de ser señalado por presuntamente agredir y amenazar a su propia madre.

De acuerdo con la versión de la víctima, una mujer de 65 años de edad, su hijo, de 25 años, la agredió tanto de manera física como verbal, luego de que ella le llamara la atención por presuntamente fumar marihuana al interior del domicilio. Sin embargo, el joven reaccionó de forma violenta, la empujó y la amenazó con golpearla con un bat. Al igual que en el caso anterior, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

