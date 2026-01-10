Balacera en Urbi Villa del Real: Identifican a la pareja ejecutada en el poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Jesús Ricardo B. A., de 28 años de edad, y Claudia U., de 33 años, ambos con domicilio en la comisaría de Pueblo Yaqui, es como fueron identificadas las víctimas mortales de una agresión armada perpetrada en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, ubicado en el sector poniente de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes indican que la pareja circulaba a bordo de una motocicleta, cuando fueron interceptados por sus agresores.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 15:40 horas, cuando las víctimas mortales se desplazaban sobre la calle Belmonte, entre bulevar Casa Blanca y Avilés, donde sujetos armados los sorprendieron y les dispararon, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido. Vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias.

De forma inmediata se activó el Código Rojo y elementos de las diferentes corporaciones policíacas, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, acudieron al llamado. Una vez en el lugar, el personal médico auxilió a las dos personas, aunque minutos más tarde confirmó que ya no presentaban signos vitales. La zona fue asegurada y resguardada por la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina (Semar).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jesús Ricardo B. A., de 28 años de edad, y Claudia U., de 33 años.

Por su parte, personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Trascendió extraoficialmente que Claudia U., la fémina asesinada en este violento hecho, llevaba consigo un arma de fuego, la cual estaba fajada a la altura de la cintura.

Una vez concluidas las pesquisas en la zona, los cuerpos fueron retirados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las necropsias de ley y luego serán entregados a sus respectivas familias. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los posibles responsables, además de indicó de forma extraoficial que suman 10 personas ejecutadas en el mes de enero

Fuente: Tribuna del Yaqui