Bloqueo en Ciudad Obregón: Familiares de Nancy Gil exigen que sea localizada sana y salva

Ciudad Obregó, Sonora.- La circulación vial sobre la calle Jalisco, una de las arterias principales de Ciudad Obregón, se vio interrumpida este día debido a una manifestación protagonizada por familiares y amigos de Nancy Yazmín Gil López, joven de 28 años cuya desaparición fue reportada este mismo sábado 10 de enero. El bloqueo se concentró frente a las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia,

Los inconformes exigen celeridad en las investigaciones y la intervención directa de las autoridades estatales. Desde las primeras horas de la movilización, el grupo de manifestantes cerró el paso vehicular utilizando cartulinas con mensajes de exigencia y fotografías de la joven madre. Bajo la consigna "viva se la llevaron, viva la queremos", los ciudadanos impidieron el tránsito de vehículos, lo que generó complicaciones en el flujo de la zona.

Ante la obstrucción de calle, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se desplegaron en los puntos aledaños para realizar cortes de circulación y desviar el tráfico hacia rutas alternas. El objetivo de los oficiales es evitar el congestionamiento total en el sector, mientras el grupo de personas mantiene firme su postura de no liberar la calle hasta obtener respuestas concretas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El trasfondo de esta protesta radica en los hechos ocurridos poco después de las 13:00 horas de este día. De acuerdo con los reportes, Nancy Yazmín fue 'levantada' mientras circulaba sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de la calle 300, en las cercanías del fraccionamiento Las Misiones. En ese sitio, sujetos desconocidos obligaron a la joven y a otra persona, de quien aún no se han precisado generales, a subir a un vehículo, dejando abandonada la camioneta en la que las víctimas viajaban, una Chevrolet Equinox de color guinda.

Familiares y amigos de Nanci Jazmín Gil López, joven de 27 años, se manifestaron este sábado frente a la @fgjesonora, en Ciudad Obregón, para exigir su pronta localización.



La joven fue reportada como desaparecida tras presuntamente ser privada de la libertad en la calle 300 e… pic.twitter.com/L3GA2U52Js — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 11, 2026

Pese a que las corporaciones de seguridad activaron los protocolos de búsqueda tras el hallazgo del vehículo, los familiares señalaron que la presión social es necesaria para garantizar que no se detengan los esfuerzos de localización. Representantes del grupo manifestante advirtieron que, de no registrarse avances en las próximas horas, tienen contemplado extender los bloqueos a otras vialidades de la ciudad para aumentar la visibilidad de su reclamo.

Hasta el cierre de esta nota, el plantón sobre la calle Jalisco continúa de manera indefinida. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como la calle Sufragio Efectivo o la calle Quintana Roo para trasladarse hacia el sur o norte del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui