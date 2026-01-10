Combate al crimen organizado: Sonora retira mil 752 armas y 293 kilos de fentanilo en 2025

Hermosillo, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora presentó este 10 de enero los resultados obtenidos durante el ejercicio 2025. Estas acciones, realizadas en coordinación con los tres niveles de gobierno y bajo la gestión de la Fiscalía General de la República (FGR), forman parte de la implementación de protocolos de inteligencia y despliegue operativo destinados a la mitigación de actividades ilícitas en la entidad.

De acuerdo con los informes técnicos presentados por las autoridades federales, los operativos conjuntos resultaron en la incautación de un volumen considerable de material bélico. En total, se retiraron de circulación mil 752 armas de fuego. El desglose de este armamento especifica la recuperación de mil 102 armas largas y 650 armas cortas. Junto a esto, se aseguraron 9 mil 571 cargadores y un total de 569 mil 142 cartuchos de diversos calibres, lo que representa un avance en la reducción de la capacidad operativa de grupos generadores de violencia.

En cuanto a la gestión y destino de los objetos asegurados, la FGR reportó el traslado de los mismos a diversas Zonas Militares para su resguardo y posterior disposición. Este proceso de entrega incluyó mil 632 armas (mil 053 largas y 579 cortas), además de 8 mil 409 cargadores y 684 mil 255 cartuchos. Este procedimiento garantiza que el material incautado sea procesado bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, evitando su reingreso a canales clandestinos.

Droga asegurada

En el rubro de combate al tráfico de sustancias químicas y narcóticos, el balance anual destaca acciones específicas contra la distribución de fentanilo. Las cifras oficiales indican el aseguramiento de 293 kilos de esta sustancia en polvo, además de 1 millón 389 mil pastillas. Como parte de los protocolos de disposición de narcóticos, las autoridades procedieron a la destrucción de 28.3 kilos y 1 millón 486 mil pastillas. Al cierre del periodo informado, permanecen bajo resguardo de las autoridades competentes 236 kilos de fentanilo y 1 millón 432 mil pastillas, a la espera de agotar los procesos jurídicos correspondientes para su destino.

Finalmente, los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, bajo la conducción del ejecutivo estatal, señalaron que su compromiso es dar continuidad a la colaboración estratégica entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina y las corporaciones policiales estatales y municipales. El objetivo se mantiene en la ejecución de acciones preventivas y reactivas que impacten positivamente en los indicadores de seguridad y contribuyan a la estabilidad social de las familias sonorenses a través de la vía institucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Mesa Estatal de Seguridad