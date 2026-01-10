De vuelta a casa: Liberan a loba marina rescatada tras enredarse con chinchorro en San Carlos

San Carlos, Sonora.- En un esfuerzo conjunto entre autoridades ambientales y especialistas en fauna silvestre, se realizó la liberación de una loba marina (Zalophus californianus) en las costas de San Carlos, Sonora. El ejemplar, cuya edad se estima en menos de 1 año, fue reintegrado al mar tras completar satisfactoriamente un protocolo de recuperación médica y física luego de haber sufrido un accidente con un chinchorro.

La ayuda la recibió hace unos días, cuando ciudadanos reportaron la presencia del ejemplar en la Bahía de San Carlos. La loba marina presentaba una red de pesca fuertemente enredada alrededor de su cuello, una condición que no solo limitaba su movilidad y capacidad de alimentación, sino que representaba una amenaza letal debido a las laceraciones profundas que el material sintético provoca conforme el animal crece.

Ante este reporte, se activó un operativo de localización y captura para brindar la asistencia necesaria. Una vez bajo resguardo, el equipo procedió a retirar el material de pesca y a realizar una limpieza de las heridas. Durante su estancia en el centro de rehabilitación, el ejemplar, nombrado Reyna por el personal de apoyo, mostró una evolución clínica favorable. Los especialistas monitorearon su capacidad de nado y su respuesta a estímulos, confirmando que las lesiones no comprometieron funciones vitales.

La liberación final se efectuó en la playa Shangri-La. Tras una última evaluación que certificó sus condiciones óptimas de salud, "Reyna" fue devuelta al océano para reintegrarse a las colonias locales. Este sitio fue seleccionado estratégicamente por sus características geográficas y la presencia de otros individuos de la misma especie, lo que facilita su readaptación.

El momento en que la loba marina fue dejada en el libertad

Finalmente, las instituciones involucradas subrayaron la importancia de la participación ciudadana en la conservación de la biodiversidad marina. Hicieron un llamado preventivo para evitar el contacto directo con animales silvestres varados o heridos, recomendando que cualquier avistamiento sea notificado de inmediato a las líneas de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui