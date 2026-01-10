Desaparece Gonzalo Mendoza Aldama en Hermosillo; ya son ocho días que no se sabe nada de él

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha de búsqueda para localizar a Gonzalo Mendoza Aldama, un hombre de 49 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el viernes 2 de enero de 2026 en la colonia Quintas del Sol, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Según los datos aportados a través de la respectiva ficha, Gonzalo es de complexión delgada, con una estatura de 1.70 metros aproximadamente y un peso cercano a los 65 kilogramos. Presenta tez blanca, cabello rapado, ojos verdes y boca grande con labios gruesos, rasgos que podrían ayudar a que sea identificado con mayor facilidad. Las autoridades de Sonora recalcan la importante de la colaboración ciudadana para que el masculino pueda regresar con bien a su casa.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GONZALO MENDOZA ALDAMA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GONZALO MENDOZA ALDAMA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/dhM5av3rnI — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 10, 2026

Entre sus señas particulares destacan múltiples tatuajes: uno en la mano izquierda con la imagen de una telaraña y la leyenda 'Chalo', otro en el brazo izquierdo con el nombre 'Sofía', así como un tatuaje en la parte baja del cuello con la leyenda 'Yamiri'. Además, tiene tatuajes en la espalda con la imagen de una charra con sombrero, en los nudillos de la mano con las siglas 'C.A.R.C.' y en la comisura de ambos ojos con imágenes de lágrimas en tinta negra. También presenta una cicatriz quirúrgica que abarca el abdomen.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicitó apoyo de la comunidad en la búsqueda de Gonzalo Mendoza Aldama, es por ello que tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que toda información será tratada con estricta confidencialidad y que cualquier aporte, por mínimo que parezca, puede ser determinante en este y otros casos similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui