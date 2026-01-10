Después de meses en Canadá, 'El Marino' es extraditado a México por el crimen de un joven de 16 años

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Después de varios meses, finalmente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán recibió en extradición, procedente de Canadá, a José Luis, alias El Marino, presunto responsable del delito de homicidio cometido en agravio de un adolescente de 16 años. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2023 en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la dependencia antes mencionada, en aquel entonces la víctima de este violento crimen se encontraba afuera de su domicilio, a bordo de una camioneta de la marca GMC, cuando de pronto fue herido por un disparo de arma de fuego. Ante la gravedad de la agresión, fue trasladado de inmediato a un hospital de la región; sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, lamentablemente perdió la vida un día después.

Tras una intensa investigación realizada por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, en la cual se integró la Carpeta de Investigación y se recabaron diversos datos de prueba sobre la posible participación de José Luis en el delito, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. No obstante, su localización y detención resultaron complicadas para las autoridades, motivo por el cual se activaron los mecanismos nacionales e internacionales de búsqueda.

Incluso se solicitó el apoyo de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones para gestionar la emisión de una Notificación Roja y una Alerta Migratoria, a través de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. De esta manera, en marzo de 2025, José Luis fue localizado y detenido en Canadá por autoridades de ese país. Posteriormente, una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes, el Departamento de Justicia canadiense autorizó su extradición a México.

Actualmente, el imputado ya se encuentra en territorio mexicano, y personal de la Fiscalía se trasladó a la Ciudad de México para recibir la custodia de José Luis y realizar su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional competente, conforme a derecho. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización sobre el tema para dar seguimiento puntual a este caso que previamente habíamos abordado.

