Ejecutan a Javier Alfonso y lo encuentran horas más tarde en su departamento al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este sábado 10 de enero de 2026, una persona del sexo masculino fue localizada sin vida en su deapartamento ubicado en la colonia Infonavit Cañadas, ubicada en el sector surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el hombre fue asesinado a balazos y, a través de las líneas de emergencia, se reportó su hallazgo en un domicilio del mencionado asentamiento humano.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el fallecido fue identificado de forma preliminar como Javier Alfonso 'N.', de 35 años y con domicilio en el lugar de ataque, mismo que se encuentra en el Sierra Jamuave, entre Cerro de la Chiva y Cerro de La Silla, en la citada demarcación. Después de ser alertados alrededor de las 07:00 horas, elementos de la Policía Municipal de Culiacán se movilizaron al sitio para atender el reporte ciudadano.

Policías municipales confirmaron la presencia del masculino ejecutado a balazos en la segunda planta de los departamentos marcados con un número 1078 y que se encuentran sobre el andador Sierra Juamuave, entre Cerro de La Chiva y Cerro de La Silla en dicho asentamiento minutos antes de las 07:00 horas de la mañana de este sábado, pero de acuerdo vecinos de la zona, fue alrededor de las 3 de la madrugada cuándo se escucharon las detonaciones de arma de fuego", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Una vez que se constató la presencia del cuerpo, el cual presentaba impactos de bala, los uniformados solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes y, tras culminar con las pesquisas en el área, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley.

Viernes violento en Culiacán

Derivado de los hechos delictivos registrados el viernes 9 de enero, la Fiscalía General del Estado confirmó que se contabilizaron tres homicidios dolosos (todos cometidos en la capital sinaloense), así como cinco personas privadas de la libertad y diez robos de vehículo. La jornada estuvo marcada por la localización sin vida de José Adrían 'N.', un joven de 18 años, en la comisaría Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito.

Fuente: Tribuna del Yaqui