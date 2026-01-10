Encuentran restos óseos en carretera 100 de Hermosillo; estaban enterrados en zona de monte

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que, durante las jornadas de rastreo realizadas este sábado 10 de enero, se obtuvieron resultados positivos con la localización de restos humanos en el municipio de Hermosillo. El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 89 de la Carretera 100, en una zona despoblada rodeada de monte. El hallazgo consistió en restos óseos que se encontraban enterrados en una fosa clandestina.

Tras la ubicación del sitio, se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar con los protocolos legales requeridos en estos casos. Al lugar arribaron peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes se encargaron de procesar la escena del crimen con el fin de preservar cualquier indicio que ayude a la investigación. Una vez concluidas las labores, los restos fueron recolectados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Hermosillo.

La evidencia ósea será sometida a pruebas de genética y comparativas de ADN. Este procedimiento es fundamental para determinar la identidad de la víctima y verificar si coincide con los perfiles biológicos existentes en las bases de datos de personas desaparecidas. Durante el operativo de búsqueda, las integrantes del colectivo estuvieron acompañadas por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes brindaron seguridad.

Mañana seguiremos la búsqueda con todo el favor de Dios y toda la esperanza de saber que alguien volverá a casa. Estamos en la búsqueda de Marco Antonio, y de todos, nuestros desaparecidos. Sin rendirnos hasta encontrarlos", se lee en el comunicado.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a la sociedad civil para colaborar mediante la difusión de las fichas de búsqueda en redes sociales. Asimismo, recordaron que cuentan con una línea telefónica abierta para recibir información sobre posibles ubicaciones de fosas clandestinas. Las personas que deseen realizar un reporte pueden comunicarse al número 6623-4156-16. Enfatizaron que todas las llamadas son completamente anónimas y tienen como único fin proporcionar paz y respuestas a las familias afectadas por la desaparición de un ser querido.

Fuente: Tribuna del Yaqui