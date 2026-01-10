Francisco asesinó a su propia pareja al norte de Sonora; ya tenía antecedentes por violencia

Agua Prieta, Sonora.- Un hombre identificado como Francisco Gerardo 'N', fue procesado tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. El crimen, cometido en agravio de quien fuera su pareja sentimental, tuvo su primera etapa procesal ante la autoridad judicial en el municipio de Agua Prieta, según reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó la formulación de la imputación, detallando las pruebas integradas en la carpeta de investigación. Tras analizar la solicitud, el juez de control determinó dictar prisión preventiva justificada para el señalado. Por su parte, la defensa del imputado solicitó un recurso legal que permite postergar la resolución sobre la vinculación a proceso para presentar pruebas a favor del detenido.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por los agentes de investigación, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 28 de agosto de 2025. El suceso tuvo lugar en una vivienda de la colonia Ladrillera II, en Agua Prieta. Según el expediente, el imputado habría ejercido violencia física contra la víctima, con quien mantenía un vínculo sentimental, resultando en agresiones que derivaron en la pérdida de la vida de la mujer.

El protocolo de investigación aplicado por la Fiscalía identificó antecedentes de violencia y elementos que sugieren razones de género como trasfondo del crimen. La institución de justicia subrayó que el objetivo primordial es el esclarecimiento de los hechos mediante un análisis técnico y científico de las evidencias recabadas en la escena y los testimonios obtenidos.

Agua Prieta, Sonora, 10 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo la audiencia inicial derivada de la ejecución de una orden de aprehensión en contra de…

La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción reafirma su compromiso con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres. La entidad asegura que el proceso continuará bajo perspectiva de género, buscando garantizar que el sistema de justicia actúe con firmeza para sancionar las conductas que vulneran la integridad y el derecho a la vida, manteniendo informada a la ciudadanía sobre los avances de esta etapa judicial.

