Fue sorprendido por la madre: Arrestan a sujeto por intentar abusar de una menor en Edomex

Chiconcuac, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este sábado que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Pablo 'N', quien fue arrestado en días recientementes. El sujeto es señalado por su probable participación en el delito de abuso, cometido en agravio de una persona menor de edad en el municipio de Chiconcuac.

La determinación judicial se fundamenta en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para continuar con las etapas del proceso legal. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia Santa María. El reporte indica que la madre de la víctima se encontraba en su vivienda cuando se percató de un situación inusual.

Su hija estaba en un patio de uso común, espacio que es compartido por varios inmuebles de la zona. Al aproximarse al lugar, la denunciante observó al ahora detenido realizando tocamientos indebidos a la menor, situación ante la cual intervino de manera inmediata para salvaguardar la integridad física y emocional de su hija. Tras ser confrontado por la progenitora de la víctima, el ahora detenido huyó del sitio.

No obstante, la parte afectada solicitó el apoyo de los elementos de seguridad pública, quienes en ese momento se encontraban realizando labores de vigilancia en las cercanías. Los agentes iniciaron una búsqueda que culminó con la captura del sospechoso unos metros más adelante, procediendo a su puesta a disposición ante la autoridad competente para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juzgador analizó los datos reunidos y ratificó la legalidad de la detención. Como medida cautelar, el juez impuso la prisión preventiva justificada, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad de la víctima. Asimismo, se estableció un periodo de 20 días naturales para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual se recabarán mayores evidencias antes de proceder a la siguiente fase jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM