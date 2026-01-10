Hallan sin vida a hombre en centro de rehabilitación de Nogales; autoridades investigan el caso

Nogales, Sonora.- La mañana del viernes 9 de enero se reportó el hallazgo sin vida de una persona en el interior de un centro de rehabilitación de la colonia Lomas de Nogales, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. El lamentable hecho generó una movilización por parte de autoridades municipales; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las causas detrás de la muerte de un masculino, cuya identidad no se ha revelado y que tenía 50 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se suscitaron alrededor de las 09:37 horas, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron una alerta para trasladarse a la calle Rafael Hernández, en el mencionado asentamiento humano, donde se reportó la presencia de una persona inconsciente. Una vez en el lugar de los hechos, los uniformados confirmaron el hallazgo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencias.

El masculino estaba tendido en el suelo y trascendió que era de complexión delgada y tez morena, además se indicó que vestía un pantalón de mezclilla negro y una gorra del mismo. Los oficiales no pudieron corroborar el nombre del hoy occiso, ya que no portaba alguna identificación al momento de ser localizado. En el sitio, los agentes se entrevistaron con el encargado del área, quien se identificó como Francisco, de 63 años.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

El encargado relató que, al momento de pasar a entregar alimentos a los internos, se percató de que había una persona tirada en el piso y que no respondía a ningún estímulo, por lo que decidió solicitar apoyo a paramédicos de Cruz Roja Mexicana. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que comenzó con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Otro caso similar se registró el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando un individuo presentó complicaciones de salud mientras estaba internado en un centro de rehabilitación para adicciones que se sitúa en la colonia Luis Donaldo Colosio, también en la ciudad de Nogales. Elementos de la Policía Municipal acudieron a una clínica del Isssteson, en donde se reportó a una persona sin vida sin signos vitales, identificada como Manuel 'N'.

