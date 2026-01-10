Hermosillo: Mamá de Jesús Armando lo recuerda en su cumpleaños, desaparecido desde 2019 (FOTOS)

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 9 de enero de 2026 habría cumplido 31 años Jesús Armando Arias Johnson, un joven que desapareció hace siete años en la ciudad de Hermosillo, Sonora. A pesar del tiempo transcurrido, sus familiares continúan buscándolo de manera incansable, con el firme objetivo de dar pronto con su paradero y poner fin a la angustia que representa no saber si se encuentra a salvo.

En ese contexto, la madre del joven, quien tenía 24 años de edad la última vez que se supo de él, Francisca Johnson, compartió en sus redes sociales un par de fotografías de su hijo, acompañadas de emotivas palabras, dejando en claro que la esperanza de reencontrarse algún día permanece intacta. Asimismo, usuarios comenzaron a enviarle mensajes de aliento y fortaleza a través de los comentarios.

"Hoy hace 31 años Dios mandó a mi segundo hijo a mi vida, pude disfrutarlo y darle todo mi amor durante 24 años, abrazarlo, reír, viajar y superar situaciones difíciles… hoy físicamente no está, pero en el corazón seguirá toda la vida. El amor nunca desaparece", expresó la vendedora de oficio, para después dedicarle un mensaje cargado de cariño: "Cambiaste de lugar, mi tesoro amado, de mis brazos a mi corazón por siempre, de mi vista a mi memoria eternamente. Muchos abrazos y besos hasta donde estés, amor mío", escribió Francisca.

Francisca Johnson y su hijo

¿Qué se sabe de Jesús Armando?

La última vez que fue visto fue el 14 de julio de 2019 en el Parque La Ruina, ubicado en Eusebio Francisco Kino 406, en la capital del estado de Sonora. En cuanto a sus datos generales, se informó que nació el 9 de enero de 1995; es de piel blanca, cabello negro y lacio, tiene labios gruesos y ojos negros y pequeños. Su complexión es mediana, con una estatura aproximada de 1.85 metros y un peso de 90 kilogramos.

Señas particulares

Entre los rasgos distintivos más importantes se encuentran varios tatuajes: uno ubicado en la pantorrilla izquierda, correspondiente a la silueta de San Judas y el nombre Carlos Arón; otro en el pecho izquierdo con una frase en un idioma no especificado; y un tercero en el hombro izquierdo que representa una flor y un tigre. En caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se solicita comunicarse de manera anónima al número 662 341 5616.

#Seguridad | Noche de TERROR en Hermosillo: CÓDIGO ROJO por ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo uD83DuDEA8https://t.co/r1rQGU4HNA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui