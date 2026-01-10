Identifican a mujer 'levantada' junto a otra persona en Ciudad Obregón; piden ayuda para hallarla

Ciudad Obregón, Sonora.- Un protocolo de búsqueda se activó en el municipio de Cajeme tras el reporte de la desaparición de Nancy Jasmín Gil López, una joven de 28 años de edad. Según los primeros informes y testimonios de allegados, el suceso donde la mujer fue presuntamente 'levantada' ocurrió la tarde de este sábado 10 de enero en las inmediaciones de la Carretera Internacional México 15, frente al fraccionamiento Las Misiones, al sureste de Ciudad Obregón.

Los hechos se registraron a unos cuantos metros del puente de la calle 300, justo donde se encuentra un puesto de venta de nueces y cocos. En dicho sitio, Nancy y otra persona cuya identidad no ha sido precisada fueron obligadas a bajar del vehículo en el que se transportaban, para ser trasladadas a otra unidad por sujetos desconocidos. En el lugar de los hechos quedó abandonada la camioneta Chevrolet Equinox de color guinda, propiedad de las víctimas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y peritos encargados de realizar las diligencias correspondientes. El vehículo fue asegurado y retirado mediante el servicio de grúas para quedar a disposición del Ministerio Público, como parte de los indicios que ayuden a esclarecer la ruta de los responsables. De manera paralela a las investigaciones de autoridades, los familiares de la joven iniciaroon una campaña de difusión a través de redes sociales.

El objetivo es ampliar el alcance de la ficha de búsqueda y solicitar la colaboración de cualquier persona que haya transitado por el sector al momento de los hechos y pueda aportar datos. En sus mensajes, la familia apela a la solidaridad de la comunidad para encontrar a los afectados. Hasta el momento, las instituciones de seguridad pública del estado y del municipio mantienen abiertas las carpetas de investigación, aunque no han hecho declraciones públicas.

No se han reportado personas detenidas ni el hallazgo de las víctimas hasta el cierre de esta edición. Por ello, se reitera el llamado a la población para que cualquier información que facilite el paradero de Nancy Gil sea comunicada mediante de la línea de emergencias 911 o a través de los canales de denuncia anónima previstos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui