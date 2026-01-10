Le encontraron 62 envoltorios de droga; Juan Jesús fue detenido por narcomenudeo en Nogales

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este sábado sobre el caso de Juan Jesús 'N', de 28 años de edad, quien fue arrestado y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. El caso se centra específicamente en la modalidad de narcomenudeo, tras hechos ocurridos a inicios de este año 2026 en la ciudad fronteriza de Nogales.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las pruebas pertinentes ante el juez de control. Tras el análisis de la información, la autoridad judicial calificó de legal la detención del acusado y procedió a la formulación de la imputación. Como resultado, se dictó el auto de vinculación a proceso y se estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso legal y la comparecencia del señalado.

Los antecedentes del caso se remontan al pasado 6 de enero. Según el informe, aproximadamente a las 11:27 horas, agentes de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia en la colonia Lomas de Nogales. En el cruce de las calles Ignacio de la Torre y María Greever, los elementos de seguridad detectaron al individuo, cuya presencia provocó sospechos, por ello lo abordaron de manera preventiva, siguiendo los protocolos establecidos.

Al realizar una inspección física, los oficiales localizaron en la vestimenta del sujeto una bolsa de plástico transparente que contenía un total de 62 envoltorios individuales. Cada uno de estos paquetes resguardaba una sustancia con características físicas de un granulado blanco. Debido a que el material se encontraba debidamente dosificado y embalado de forma sistemática para su presunta comercialización al menudeo, se procedió al aseguramiento inmediato de la evidencia y a la detención del sospechoso.

FGJES obtiene vinculación a proceso con prisión preventiva justificada por narcomenudeo en Nogales



Nogales, Sonora, 10 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Juan Jesús "N",… pic.twitter.com/zG70a5l7so — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 10, 2026

Con esta resolución judicial, la Fiscalía estatal continúa con las etapas de investigación complementaria, reafirmando el seguimiento de los lineamientos legales para el combate a las infracciones que vulneran la tranquilidad social en la entidad. El proceso contra Juan Jesús "N" seguirá su curso bajo las normas del sistema de justicia penal vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora