Noche de TERROR en Hermosillo: CÓDIGO ROJO por ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 9 de enero de 2026 volvió a registrarse un hecho violento en la capital del estado de Sonora, luego de que se reportara un ataque armado al norte de la ciudad, situación que generó una amplia movilización de corporaciones policiacas. No obstante, posteriormente se confirmó que la agresión dejó como saldo a un adulto mayor gravemente lesionado, lo que provocó gran pánico entre los vecinos del sector.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Eligio Ancona y Suaqui Grande, en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la ciudad de Hermosillo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió con el hombre; sin embargo, se tiene conocimiento de que las lesiones que presentó fueron de tal gravedad que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica inmediata.

De igual manera, en lo referente a la identidad del afectado, esta continúa siendo un misterio, ya que el único dato confirmado es que se trata de una persona de edad avanzada. En este medio de comunicación se estará atento a cualquier información que emitan fuentes oficiales, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la cual hasta el momento no ha dado a conocer un posicionamiento al respecto.

Hay un afectado

Es importante destacar que la violencia en la entidad se mantiene a la orden del día, situación que se refleja en los múltiples homicidios, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones y robos con violencia que se registran en distintas regiones de Sonora. Prueba de ello es que, durante la mañana del día anterior, agentes de seguridad localizaron a una persona del sexo masculino sin vida al interior de un domicilio situado en las faldas del Cerro de la Campana, sobre la calle Horacio Soria y la avenida Ángel Flores, en la colonia Centro.

En este último caso, la víctima fue identificada como Marcos Antonio, de 33 años de edad, conocido con los apodos de El Gordo o El Carnicero. Asimismo, al inspeccionar la escena del crimen, los elementos policiacos observaron que el cuerpo se encontraba atado de los pies y presentaba evidentes huellas de violencia física. Cabe señalar que hasta el momento no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados; sin embargo, la Fiscalía estatal ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

