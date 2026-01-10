Puente del sur de Hermosillo se convierte en escenario de tragedia tras muerte de motociclista

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 9 de enero de 2026, alrededor de las 21:00 horas, un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta de norte a sur fue impactado por un vehículo tipo sedán, de color oscuro. De acuerdo con información extraoficial, el choque por alcance se registró sobre el puente El Gallo, ubicado en el distribuidor vial del bulevar Solidaridad, en la ciudad de Hermosillo.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área. Minutos después, personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Asimismo, las autoridades competentes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el deslinde de responsabilidades.

Cabe señalar que durante varias horas la circulación vehicular se vio parcialmente afectada, debido a que el principal involucrado perdió la vida en el lugar del accidente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad del occiso; sin embargo, en este medio de comunicación se mantendrá el seguimiento de cualquier avance que pudiera darse a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El hombre murió en el lugar

Los accidentes viales continúan registrándose con frecuencia, pues alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de la calle Caborca y el bulevar Las Pilas, en la colonia Sonora, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Navojoa, se presentó un fuerte percance automovilístico que dejó como saldo una persona sin vida y cuatro más lesionadas. Al sitio acudieron de manera inmediata los distintos cuerpos de emergencia, así como autoridades locales.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/Ncs96Opu07 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

De manera preliminar, se informó que el siniestro ocurrió cuando un automóvil descendía del puente que cruza el canal Las Pilas, presuntamente debido a la curva que se encuentra al bajar dicha estructura, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del volante. Cabe destacar que las unidades involucradas en este accidente fueron una furgoneta de la marca Ford, color blanco, y un automóvil Nissan de color azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui