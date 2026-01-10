Reporte de dos personas 'levantadas' desata movilización de autoridades al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.– Una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad se registró durante la tarde de este sábado 10 de enero, en el sector sureste de Ciudad Obregón, tras recibir el reporte sobre la presunta privación ilegal de la libertad de dos personas en las inmediaciones de la Carretera Federal México 15. Los hechos fueron reportados a las autoridades poco después de las 13:00 horas.

Según los primeros informes obtenidos en el lugar, el suceso e ocurrió en el cruce de la Calle 300 y la mencionada rúa federal, en un punto cercano a un establecimiento de venta de nueces y frente al fraccionamiento Las Misiones. En el sitio de los hechos, las autoridades localizaron una camioneta Chevrolet Equinox, de color guinda y con placas de circulación del estado de Durango, en la cual aparentemente viajaban las víctimas.

De acuerdo con testimonios recabados, en dicha unidad viajaban dos personas, cuando fueron interceptadas por los ocupantes de otro vehículo, del cual se desconoce su descripción. Trascendió que la camioneta Equinox habría sido golpeada en la parte posterior por otra unidad para obligar al conductor a detener la marcha. Una vez que el vehículo se detuvo, sujetos desconocidos habrían obligado a los dos tripulantes a bajar.

Posteriormente los habrían subido por la fuerza a otro automóvil retirándose del lugar con rumbo desconocido. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido establecida de manera oficial y se mantiene como información reservada. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargaron de resguardar el perímetro y realizar las primeras entrevistas con testigos.

Minutos más tarde, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hicieron acto de presencia para iniciar con el levantamiento de indicios y procesar la escena. La camioneta abandonada quedó a disposición de las autoridades investigadoras como parte de la evidencia para integrar la carpeta correspondiente. A pesar del despliegue operativo en los alrededores y las entradas a la ciudad, no se ha informado sobre la detención de personas vinculadas a estos hechos.

El automóvil Chevrolet Equinox en le que al parecer viajaban las víctimas

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emita un comunicado oficial para confirmar los detalles de lo ocurrido y determinar el paradero de los civiles involucrados. De momento, las investigaciones continúan bajo un protocolo de reserva para no entorpecer el debido proceso.

