Secretaria particular de alcaldesa de Uruapan LIBERADA tras investigación por ASESINATO de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán.- Este sábado 10 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que fue liberada Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. Como se informó previamente en TRIBUNA, había sido detenida el pasado 8 de enero de 2026, luego de ser señalada como sospechosa de una posible participación en el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de la localidad.

De acuerdo con información extraoficial, todo parece indicar que la funcionaria municipal obtuvo su libertad tras rendir su declaración ante el Ministerio Público, quien investiga el homicidio del político, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan durante el Festival de las Velas. Tras este hecho, su viuda, Grecia Quiroz, rindió protesta como la nueva alcaldesa.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el testimonio de Yesenia Méndez Rodríguez; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance sobre el caso. Cabe destacar que los últimos reportes indican que los responsables del homicidio de Carlos Manzo fueron un grupo de jóvenes sicarios y líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Manzo

Por su parte, hace unas horas, Méndez Rodríguez compartió una fotografía en la que aparece abrazando a sus hijas frente a un árbol navideño en el interior de un domicilio. A esta conmovedora imagen agregó un breve texto: "Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia", escribió desde su perfil de Facebook la ahora encargada de llevar la agenda de Quiroz.

Detención

Méndez Rodríguez fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves, alrededor de las 16:05 horas. De hecho, el lugar donde fue localizada fue el despacho de la presidencia municipal de Uruapan. Se espera que, más adelante, la fiscalía estatal dé a conocer el estatus de la funcionaria dentro de la investigación.

#Nacional | Liberan a la secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de #Uruapan, horas después de ser detenida presuntamente por el caso del asesinato de Carlos Manzo; la Fiscalía de Michoacán ni la Secretaría de Seguridad han aclarado las causas de su captura ?? pic.twitter.com/ZxjafCzepJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui