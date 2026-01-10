Tragedia familiar en Nuevo León: Abuela y su nieto de apenas 10 años mueren por presunta intoxicación

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Este sábado 10 de enero de 2026, una mujer de la tercera edad y un menor de tan solo diez años fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Residencial Las Puentes, sobre la avenida Cordillera de los Andes, entre las calles Sendero de los Fresnos y Sendero de los Jazmines, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con información difundida por Milenio, todo parece indicar que la abuela y su nieto fallecieron a causa de una presunta intoxicación alimentaria, al menos esa es la principal hipótesis que manejan las autoridades. Es importante precisar que se descartó por completo una posible fuga de gas; por lo pronto, únicamente resta esperar a que la Fiscalía General del Estado de Sonora emita un pronunciamiento oficial, una vez que las causas de muerte sean confirmadas mediante las necropsias de ley.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, así como personal de Protección Civil de Nuevo León, quienes tras revisar a las personas involucradas confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Posteriormente, fueron identificados como Ricardo, de diez años de edad, y María, de 63 años. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier avance relacionado con este caso que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos. En un hecho similar, también catalogado como una tragedia, la mañana del jueves 8 de enero de 2026 un hombre perdió la vida tras sufrir un desvanecimiento mientras se ejercitaba en un gimnasio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Como te informamos en TRIBUNA, se dio a conocer que el hoy occiso respondía al nombre de Eliud, de 51 años de edad, quien había acudido por la mañana al gimnasio World Gym, situado sobre la avenida Miguel Alemán, en una plaza comercial ubicada frente a la colonia La Fe. De manera preliminar, se indicó que el hombre llevaba apenas algunos minutos realizando actividad física cuando comenzó a sentirse mal.

