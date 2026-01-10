Tras 11 días desaparecida, hallan cuerpo de Dafne Evelin en CDMX; iba a reunirse con su ex

Ciudad de México.- Tras un operativo de búsqueda que se extendió por 11 días, las autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo sin vida de Dafne Evelin Meneses Galindo, una joven de 24 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de diciembre. El cuerpo fue localizado por brigadas de búsqueda ciudadana en una zona de vegetación dentro del parque recreativo La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, lugar donde se le vio por última vez.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Dafne Evelin salió de su domicilio con la intención de encontrarse con una persona con quien mantuvo una relación sentimental previa. Según el testimonio de sus familiares, el contacto con la joven se perdió definitivamente alrededor de las 15:00 horas (local) de aquel día.

Al momento de su desaparición, vestía una chamarra, playera beige, sudadera roja, tenis blancos y portaba una mochila negra. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos. No obstante, la Fiscalía confirmó que la carpeta de investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio, con el fin de esclarecer las causas del deceso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a DAFNE EVELIN MENESES GALINDO, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #todosenlabúsqueda pic.twitter.com/vhUFVaqWbk — COBUPEM (@COBUPEM) December 30, 2025

¿Quién es el sospechoso?

Tras el hallazgo del cuerpo y la evidencia recolectada, las autoridades decidieron abrir una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Este lamentable caso se cataloga como el primer feminicidio registrado de manera oficial en el estado en lo que va del año 2026. El principal sospechoso es un joven identificado como Yael 'N', quien era la expareja sentimental de Dafne. Las sospechas sobre él crecieron luego de que, durante un cateo en su domicilio, los investigadores encontraran unos lentes que pertenecían a la joven.

El caso de Dafne Evelin se suma a una estadística que sitúa al Estado de México como una de las entidades con mayor incidencia de violencia contra la mujer en el país. Según datos oficiales recopilados hasta el 30 de noviembre de 2025, el Estado de México, junto con Sinaloa, Chihuahua y la Ciudad de México, encabeza la lista de entidades con el mayor número de feminicidios registrados durante el año.

Fuente: Tribuna del Yaqui