Un aparatoso accidente en la zona norte de Ciudad Obregón deja considerables daños materiales

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 10 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente de tránsito en la zona norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en el que se vieron involucrados una vagoneta particular y un automóvil propiedad de una empresa dedicada a la comercialización de combustibles. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades implicadas.

De acuerdo con un informe preliminar, el choque tuvo lugar en la intersección de las calles Tetabiate y Tabasco, en donde colisionaron una vagoneta Nissan Kicks, color blanca y modelo reciente, y un vehículo Nissan March, del mismo color. Hasta el momento se desconoce las causas que originaron el percance vial, pero es importante mencionar que existe un señalamiento y la preferencia es para los automovilistas que circulan por la calle Tabasco.

Derivado del fuerte impacto, el Nissan March perdió la fascia y esta fue colocada en el camellón central que se encuentra en la calle Tetabiate, mientras que elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar de los hechos para tomar conocimiento del caso, llevar a cabo el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Los vehículos participantes fueron remolcados al corralón municipal mientras se esclarecen los hechos.

Se registra choque en la zona norte de Ciudad Obregón, Sonora.

De forma constante, el Departamento de Tránsito Municipal, el cual está a cargo de Luis Rey Chávez Chávez, hace llamados a la prudencia al momento de circular por Ciudad Obregón y sus alrededores. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito. Sobre todo en esta temporada decembrina que acaba de pasar, donde se notó un incremento en este tipo de accidentes.

Otro caso similar se registró la tarde del jueves 8 de enero, alrededor de las 17:40 horas, cuando un motociclista, quien presuntamente presta sus servicios a la plataforma digital DiDi, resultó lesionado luego de ser arrollado por una Jeep Grand Cherokee, color negro y modelo reciente. El incidente ocurrió sobre la avenida Miguel Alemán, entre las calles Yaqui y Mayo, en el sector Centro de Ciudad Obregón.

El accidente de tránsito se registró en el cruce de las calles Tetabiate y Tabasco.

Fuente: Tribuna del Yaqui