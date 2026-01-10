Vehículo volcó varias veces en Iztacalco, CDMX; un hombre murió y otro fue liberado con equipo especial

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 10 de enero de 2025, una aparatosa volcadura provocada por el exceso de velocidad dejó severas consecuencias económicas, una persona lesionada y, lamentablemente, la pérdida de una vida humana. De acuerdo con información difundida por Milenio, el hecho se registró a muy temprana hora en la alcaldía Iztacalco, sobre el Viaducto Río Piedad, a la altura del Circuito Interior Río Churubusco, en la colonia Granjas México.

Entre los primeros respondientes se encontraban cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos, policías capitalinos y un equipo especializado en extracción vehicular, ya que, según versiones de testigos en el lugar, un automóvil de color negro que circulaba a exceso de velocidad perdió el control al intentar tomar una curva, lo que provocó que volcara en repetidas ocasiones. Debido a la magnitud del accidente, fue necesario el uso de tijeras de la vida y gatos hidráulicos para rescatar a dos hombres, cuyas edades oscilaban entre los 30 y 35 años.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, uno de los involucrados perdió la vida en el sitio, mientras que el otro fue trasladado con diversas lesiones a un hospital cercano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de los accidentados, así como el estado de salud actual de la persona que permanece internada en un nosocomio. No obstante, en este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier información que sea confirmada posteriormente.

Cabe destacar que el área fue acordonada por elementos policiacos para facilitar las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir con extrema precaución, ya que de esta manera no solo se protege la propia vida, sino también la de terceros, quienes constantemente se ven expuestos a los riesgos derivados de la imprudencia al volante.

Precisamente, durante la madrugada del pasado miércoles, sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la zona de División del Norte, un vehículo Chevrolet Camaro se impactó y quedó empotrado en el muro de contención que resguarda las vías del Tren Ligero, lo que ocasionó que volcara en varias ocasiones, dejando como saldo una persona fallecida y otra más lesionada. Por su parte, personal de obras esparció tierra sobre el asfalto con el objetivo de evitar un nuevo accidente, debido a los fluidos derramados en la cinta asfáltica.

Fuente: Tribuna del Yaqui