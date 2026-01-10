VIDEO: Se desata repiña de costales de sal tras incendio de tráiler en carretera de Sonora

Navojoa, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió un aviso preventivo a los automovilistas que transitan por el sur del Estado, debido a un accidente vial ocurrido la tarde de este sábado 10 de enero, en el kilómetro 110 de la Carretera Federal México 15. El incidente en el que un tractocamión se incendió, generó una importante ralentización en el flujo vehicular del tramo carretero Navojoa - Estación Don.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se registró poco después de las 14:00 horas, en la zona cercana al entronque del camino que conduce a la comunidad de Las Bocas, perteneciente al municipio de Huatabampo. Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó en el área del motor del tráiler debido a una presunta falla mecánica. Las llamas se extendieron con rapidez, consumiendo en su totalidad la cabina antes de que pudieran ser sofocadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa acudieron al lugar para combatir el incendio. Gracias a la ayuda de los cuerpos de emergencia, se logró evitar que el fuego alcanzara la caja que remolcaba la unidad, la cual se mantuvo intacta. Sin embargo, mientras los bomberos realizaban las labores de extinción y enfriamiento, se registró un acto de rapiña por parte de personas que circulaban por la zona y habitantes locales.

¡Ni la sal respetaron! #Vialidad | Sur de Sonora.



Se in)3ndió este trailer en la carretera Federal 15 (Obregón - Estación Don), en el km 111 al sur de Navojoa, casi en el entronque a Las Bocas, a eso de las 14:10 h.



Transportaba sacos de sal de 25 kg . Todo el ‘tractor’ se… pic.twitter.com/ADz7fKBhaU — NoPasaNadaMX (@NoPasaNada_mx) January 10, 2026

Los civiles aprovecharon la situación para saquear el cargamento, el cual consistía en sacos de sal de 25 kilos cada uno. En cuanto a la integridad física de los involucrados, Protección Civil informó inicialmente que no se reportaron personas lesionadas tras el percance. No obstante, las autoridades continúan con los protocolos correspondientes para confirmar el estado de salud del chofer y deslindar responsabilidades.

Debido a la presencia de las unidades de emergencia y a las maniobras para retirar el vehículo siniestrado, el tránsito en la zona permanece lento. "Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", señaló Protección Civil. Se exhorta a los conductores a mantener la paciencia y reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 110 para evitar incidentes durante el tiempo que duren las labores.

ALERTA CARRETERA



Debido a un accidente de un tractocamión, sin lesionados, en el kilómetro 110 del tramo carretero Navojoa-Estación Don, hay tránsito lento en la zona.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar. pic.twitter.com/sBGU3bZpgt — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui