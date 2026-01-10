Guaymas, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 10 de enero, tuvo lugar un accidente de tránsito en la carretera federal México 15, tramo Hermosillo - Guaymas. El suceso, protagonizado por una unidad de transporte de carga pesada, se dio a la altura del kilómetro 188, provocando afectaciones temporales en la circulación de la zona. Por fortuna no se reportaron pérdidas humanas ni personas lesionadas de gravedad.

Según detalló Protección Civil, el tráiler se salió de la cinta asfáltica por causas que aún se deconocen, cayendo directamente al camellón central de la carretera. Como consecuencia, las cajas remolcadas por la unidad sufrieron un volcamiento, lo que provocó que la mercancía quedara regada por el lugar. La cabina y una sección de la carga obstruyó los carriles del sentido contrario, lo que obligó al cierre y la canalización del tráfico por vías alternas.

En cuanto al estado de los involucrados, las autoridades de Protección Civil confirmaron que el percance no pasó a mayores. El conductor de la unidad fue evaluado en el sitio por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes determinaron que, tras la valoración, no era necesario su traslado a un hospital, ya que se encontraba estable.

Elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en el sector para resguardar el área del percance, gestionar el flujo vehicular y supervisar las maniobras de remoción de los escombros y de la unidad siniestrada. Las labores de limpieza y retiro del transporte de carga se extendieron por varias horas, generando una circulación lenta en ambos sentidos de la carretera.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los transportistas a extremar precauciones al circular por este tramo, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes presentes en el lugar mientras se normaliza completamente la operatividad de la vía. El saldo del incidente se reporta estrictamente como daños materiales y afectación logística.

Fuente: Tribuna del Yaqui