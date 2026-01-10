Violencia en Michoacán: Asesinan a balazos a dos policías municipales y hieren a otro en Zamora

Zamora, Michoacán.- Durante las primeras horas de este sábado 10 de enero de 2026 se registró un ataque armado en el municipio de Zamora, Michoacán, el cual dejó como saldo a dos elementos de la Policía Municipal sin vida y uno más lesionado, así lo informó el Ayuntamiento local. Los primeros reportes indican que los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal transitaban a bordo de una patrulla, cuando fueron interceptados por sujetos armados.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, los hechos se registraron en la esquina de las calles Corregidora y Niños Héroes, en la colonia Jardines de Catedral, en donde los uniformados fueron emboscados por los agresores, quienes comenzaron a dispararles. Luego de la agresión, los oficiales lograron solicitar apoyo vía radiofrecuencia, por lo que se suscitó una intensa movilización por parte de fuerzas estatales y federales. El perímetro quedó asegurado y resguardado por los efectivos policíacos.

Minutos más tarde, personal médico acudió al llamado y confirmaron el fallecimiento de dos policías municipales, identificados como Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García. Además, los paramédicos auxiliaron a otro oficial herido, quien responde al nombre Luis Manuel Mendoza Montalvo y fue trasladado de emergencia a un hospital privado para recibir atención médica especializada. Ahí se encuentra bajo custodia policial.

En el lugar del ataque se contó con la presencia de elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los cuales realizaron acciones de búsqueda y patrullaje en las demarcaciones aledañas para localizar a los posibles responsables, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna detención. Se indicó que los atacantes huyeron del sitio en un automóvil Kía de color blanco, mismo que se localizó abandonado unas cuadras adelante.

Por su parte, personal de la Unidad de Servicios Periciales, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se presentó en la zona para comenzar con las diligencias correspondientes. Una vez que concluyeron las pesquisas, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las respectivas autopsias de ley.

