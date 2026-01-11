Arrestan a Daniela por agredir físicamente a una mujer en el sector Centro de Torreón, Coahuila

Torreón, Coahuila.- La madrugada del sábado 10 de enero de 2026 se concretó la detención de una mujer en el primer cuadro de la ciudad de Torreón, Coahuila, por cometer una presunta agresión física contra otra fémina. Los hechos se registraron alrededor de las 01:30, cuando la víctima solicitó apoyo a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes se encontraban realizando labores de patrullaje y prevención en calles de la colonia Centro.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por las autoridades municipales, la joven que interceptó a los oficiales presentaba visibles signos de alteración y lesiones en su cuerpo. La afectada se identificó como Aidé Cuevas, de 27 años de edad, quien mencionó que momentos antes había sido agredida físicamente por otra mujer. Derivado del ataque, la perjudicada sufrió marcas visibles de golpes y otro tipo de afectaciones a su integridad física.

Debido al señalamiento directo, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a la supuesta responsable, misma que se encontraba a corta distancia del lugar de los hechos. La posible responsable, identificada como Daniela 'N.', de 34 años, fue interceptada por los policías municipales en estricto apego a los protocolos correspondientes. Los uniformados le informaron el motivo de su aseguramiento y posteriormente le colocaron las esposas.

Una vez realizada la aprehensión, la mujer fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la respectiva carpeta de investigación y definir su situación legal en las próximas horas por el delito de lesiones. Las autoridades llevarán a cabo las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades legales, con base en las declaraciones y el resultado de los certificados médicos.

Un hecho similar ocurrió el pasado jueves 8 de enero, también en el municipio de Torreón, cuando un hombre de 59 años, identificado como Jaime 'N.', fue detenido por elementos de la Policía Municipal por supuestamente atacar con un hacha a uno de sus familiares. El caso tuvo lugar en un domicilio de la colonia Villa Jacarandas, ubicada en el sector norte, en donde el atacante se encontraba en medio de una reunión familiar y comenzó a protagonizar una intensa discusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui