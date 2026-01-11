Arrestan a presunto agresor sexual en Durango; el hombre sometió y abusó de una joven mujer

Vicente Guerrero, Durango.- Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, integrados al Mando Coordinado, concretaron la detención de un hombre identificado como Agustín 'N.', de 32 años de edad, quien es señalado como presunto responsable de cometer una agresión sexual en contra de una mujer de 27 años en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

De acuerdo con el informe oficial proporcionada por las autoridades preventivas, el hecho se registró cuando la víctima fue sometida por el masculino y, mediante el uso de la fuerza, se consumó el abuso sexual. Una vez logrado su cometido, el sujeto emprendió la huida del lugar de los hechos. A pesar de presentar una crisis nerviosa, la afectada solicitó ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que se desplegó una intensa movilización policíaca.

A su llegada, los oficiales se entrevistaron con la joven, quien les proporcionó la descripción física y el tipo de vestimenta que portaba el presunto agresor. Con estos datos, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y cerco perimetral en las inmediaciones de la zona. Después de unos minutos, las fuerzas del orden lograron localizar y aprehender al responsable, quien cuenta con su domicilio particular en la colonia CNOP, ubicada en el municipio de Santiago Papasquiaro.

Hasta el cierre de esta publicación, no se ha informado el motivo de la presencia del detenido en la ciudad de Vicente Guerrero, en donde cometió el supuesto ataque sexual. Agustín 'N.' quedó bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), en donde fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad especializada en delitos sexuales. El detenido quedó bajo custodia policial en lo que se define su futuro.

Detenido en Gómez Palacio

En otro caso de violencia contra la mujer registrado en Durango, pero en el municipio de Gómez Palacio, elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana efectuaron el arresto de un hombre identificado como Roberto 'N.', de 37 años, luego de presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa. Las autoridades indicaron que el detenido golpeó con el puño cerrado a su víctima en el rostro y también le propinó múltiples patadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui