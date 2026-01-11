Caso Carlos Manzo: Director de Relaciones Públicas es detenido; habría filtrado su itinerario a sus sicarios

Ciudad de México.- Este domingo 11 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de dos personas más por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Los detenidos son Josué 'N', alias 'Viejito', y Samuel 'N', este último director de Relaciones Públicas y Protocolo de Manzo.

De acuerdo con lo informado, Samuel 'N' habría filtrado la información del itinerario de Manzo a los sicarios que asesinaron al alcalde. "Samuel 'N', el día de los hechos le informó a Josué 'N' los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del evento Festival de las Velas", señaló Harfuch.

Josué 'N' y Samuel 'N' fueron detenidos entre el 8 y 9 de enero de este año. "Le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura y se pudo identificar que Samuel 'N' es quien envió una fotografía donde informa a Josué 'N' que se concentraría en la explanada, la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Armando 'N', alias 'Licenciado', uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución", afirmó el titular de la SSPC.

Harfuch fue el que dio a conocer que Samuel 'N' se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo y que además había mantenido comunicación con Ramiro 'N', otro de los involucrados. El día del asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, Samuel 'N' registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos. Por su parte, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Samuel 'N' y Josué 'N' sabían del plan para asesinar a Carlos Manzo al menos dos semanas antes del crimen, de acuerdo con los avances de la investigación.

¿Quiénes están detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Las autoridades han informado de varias detenciones por el asesinato de Carlos Manzo, estos son:

Jorge Armando 'N' , alias 'El Licenciado', identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen

, alias 'El Licenciado', identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen Ricardo 'N' , persona encargada del traslado de los integrantes tras la agresión al presidente municipal

, persona encargada del traslado de los integrantes tras la agresión al presidente municipal Jaciel Antonio 'N' , alias 'El Pelón', reclutador de personas para actividades criminales

, alias 'El Pelón', reclutador de personas para actividades criminales Gerardo 'N' , quien era colaborador de la célula y mantenía comunicación con Jorge Armando 'N' y Ramiro 'N'. Durante su captura también fue detenida Flor 'N'

, quien era colaborador de la célula y mantenía comunicación con Jorge Armando 'N' y Ramiro 'N'. Durante su captura también fue detenida Alejandro Baruc 'N', alias 'K-OZ', jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga

Fuente: Tribuna del Yaqui