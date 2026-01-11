Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 11 de enero de 2026, las autoridades informaron de la detención de tres personas en posesión de dosis de narcótico y un arma de fuego, durante una intervención realizada en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme; entre los detenidos hay un joven menor de edad. Aquí los detalles de este operativo policiaco.

Entre las autoridades que participaron se encuentran los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La detención se registró sobre la calle Real de Castilla, en la colonia Urbi Villa del Rey, ubicada al oeste de Ciudad Obregón, donde personal operativo detectó conductas sospechosas y procedió a la revisión de los individuos.

Con droga y arma de fuego, tres sujetos son detenidos en Ciudad Obregón; uno de ellos tiene 17 años

Los detenidos fueron identificados como Carlos Moisés 'N', de 30 años, quien cuenta con antecedentes penales por robo y amenazas; Marco Antonio 'N', de 18 años, y otro masculino, este de 17 años. A los detenidos se les aseguraron 40 envoltorios que contenían la droga conocida como cristal, seis envoltorios con marihuana, un arma corta calibre .40 y 300 pesos en efectivo, recursos que presuntamente estarían relacionados con actividades de narcomenudeo en el sector.

Tras el aseguramiento, las personas detenidas y los indicios localizados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y de determinar la situación jurídica de los imputados, conforme a lo establecido en la ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que este resultado es producto de la coordinación operativa entre corporaciones estatales y fuerzas federales, estrategia que ha permitido fortalecer las acciones de combate al narcomenudeo, la portación ilegal de armas y otros delitos de alto impacto en el sur de la entidad. Finalmente, la FGJES reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos y permanentes en los municipios del estado, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui