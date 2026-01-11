Confirman desaparición de Nancy Jazmín en Ciudad Obregón; mantienen operativo de búsqueda

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 11 de enero de 2026, las autoridades confirmaron la desaparición de la joven Nancy Jazmín Gil López, de 28 años de edad, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Ayer TRIBUNA te informó que familiares de la joven bloquearon circulación vial sobre la calle Jalisco pidiendo la pronta localización de la joven, ante lo cual se informó que se mantiene un operativo coordinado entre diferentes corporaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se trabaja de manera permanente con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, sumando capacidades operativas, de investigación e inteligencia, luego de que la joven fuera presuntamente privada de su libertad.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a NANCY JAZMIN GIL LOPEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/uz4CsrxTzc — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 11, 2026

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora indicó que Nancy Jazmín Gil López fue vista por última vez el sábado 10 de enero, por lo que desde este domingo 11 se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes. La joven es de piel morena clara, complexión mediana, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura y pesa alrededor de 72 kilogramos. Tiene cabello negro, largo y liso; ojos cafés medianos y boca mediana con labios gruesos.

Como señas particulares, cuenta con varios tatuajes: una flor en medio del pecho, un corazón con línea cardiaca en el lado derecho del pecho, una cruz en el antebrazo izquierdo, el nombre 'José Manuel' en el brazo derecho y la imagen de un búho en la pierna derecha. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a la localización de la joven. Los reportes pueden realizarse al número de emergencias 911, de manera anónima al 089, o directamente a la Comisión de Búsqueda al teléfono 662 229 7369, así como al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx y en sus redes sociales oficiales.

La SSPM reiteró que la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y exhortó a la población a atender únicamente información oficial, evitando la difusión de rumores.

Fuente: Tribuna del Yaqui