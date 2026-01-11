Conflicto familiar deja una mujer lesionada en Nogales; su tío la golpeó en la cabeza con un bat

Nogales, Sonora.- En caso registrado la noche del viernes 9 de enero de 2026, una mujer resultó con lesiones de consideración derivadas de tratar de intervenir en una discusión familiar en un domicilio de la colonia San Carlos, ubicada en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. El intercambio verbal escaló rápidamente a una agresión verbal, por lo que se solicitó apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con un informe oficial de las autoridades municipales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los uniformados sobre un caso de violencia familiar ocurrido en dicho asentamiento humano. A su llegada, los agentes se entrevistaron con la reportante, quien relató que su primo y su tío sostuvieron una intensa discusión, situación que rápidamente llegó a los golpes entre los involucrados.

En ese momento, la fémina, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, intentó separar a sus familiares y presuntamente fue agredida por su tío. Según el testimonio de la afectada, el individuo la tomó del cabello y le propinó un golpe en la cabeza con un bat de beisbol, para luego huir del sitio con rumbo desconocido. Derivado del ataque, la víctima requirió ser trasladada de urgencia a un nosocomio cercano para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y tomaron conocimiento del caso.

La mujer fue ingresada al IMSS Hospital General Zona 5, situado en la colonia Siglo XXI, en donde el personal médico realizó la valoración correspondiente y dictaminó que presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida. Una vez que se tomó conocimiento del caso y se realizaron las averiguaciones previas, los policías municipales dieron aviso al Centro de Atención Temprana, instancia que dará seguimiento a las investigaciones.

En otro caso de violencia familiar registrado el pasado sábado 3 de enero en Nogales, una persona del sexo masculino resultó gravemente lesionada derivado de una agresión con arma blanca, luego de un conflicto familiar con su propio hermano. El ataque tuvo lugar en un domicilio particular de la colonia Rosarito, mientras que el hombre fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, en donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui