Denuncian ATAQUE ARMADO contra hermano de Guillermo Valencia, líder del PRI en Michoacán

Erongarícuaro, Michoacán.- La violencia política en Michoacán seguiría al alza. La noche de este sábado 10 de enero, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Guillermo Valencia, denunció un presunto ataque armado contra su hermano, René Valencia, en inmediaciones de la comunidad de Jarácuaro, ubicada en el municipio de Erongarícuaro. Horas después, el legislador informó que su familiar se encuentra a salvo y bajo resguardo de las autoridades.

La alerta se difundió inicialmente a través de redes sociales, donde el líder priista solicitó apoyo ciudadano para reportar la agresión al Servicio de Emergencias Telefónico 911. De acuerdo con su primer mensaje, hombres armados habrían disparado contra el vehículo en el que se trasladaba su hermano sobre el tramo carretero que conecta Pátzcuaro con Erongarícuaro. Tras la publicación, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo en la zona.

Los hechos los reportaron la noche de este sábado. Foto: Facebook

Más tarde, Guillermo Valencia confirmó que René Valencia logró ponerse a salvo con apoyo de integrantes de la ronda comunitaria de Jarácuaro, lo que permitió evitar consecuencias mayores. Posteriormente, el propio dirigente del PRI compartió una imagen en la que se observa a su hermano acompañado por elementos de seguridad, confirmando que no presentaba lesiones. En su mensaje, agradeció la pronta intervención de las autoridades locales y federales.

Intervención del Ejército y refuerzo de vigilancia

De acuerdo con la información disponible, René Valencia quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, mientras que personal de la Guardia Civil de Michoacán reforzó la presencia policial en la región para ubicar a los presuntos responsables. La Secretaría de Seguridad estatal informó que se mantienen patrullajes y puntos de revisión en Jarácuaro y comunidades cercanas, como parte de las acciones para garantizar la seguridad y avanzar en la investigación del caso.

uD83DuDEA8?? #AlMomento | Agradece Guillermo Valencia Reyes a las autoridades así como a la ronda comunitaria de Jarácuaro y al fiscal Carlos Torres Piña, el apoyo brindado para la localización y resguardo de su hermano René Valencia y su esposa. pic.twitter.com/yO4f7EgpRP — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) January 11, 2026

VIDEO del presunto ataque circula en redes sociales

En plataformas digitales comenzó a circular un video que presuntamente fue grabado desde el interior del vehículo en el que viajaban las víctimas. En las imágenes se observa el trayecto por carretera y se escuchan expresiones de alarma, así como una detonación, aunque no se aprecia una persecución directa.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el contexto exacto del material audiovisual, ni si el disparo registrado corresponde al ataque denunciado. Ninguna de las personas que aparecen en el video resultó herida.

Las autoridades estatales informaron que las investigaciones continúan y que, hasta ahora, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

René Valencia, líder de Revolución Social y hermano del diputado y dirigente estatal el PRI, Guillermo Valencia, salió ileso del atentado en su contra



El activista denunció haber sido perseguido y atacado a balazos en la carretera #Pátzcuaro–#Erongarícuaro. pic.twitter.com/b8qhEUzG7Y — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui