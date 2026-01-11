Eran hermanos: Ejecutan a dos hombres y dejan sus cuerpos junto a una carretera de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del sábado 10 de enero 2026 se confirmó una doble ejecución a balazos sobre la autopista Benito Juárez, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho dejó como saldo a dos hombres asesinados, lo que movilizó a las distintas corporaciones policíacas, quienes localizaron a las víctimas bajo la sombra de un árbol que se encuentra a la orilla del referido libramiento.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, las autoridades fueron alertadas acerca del hallazgo de los masculinos ejecutados a la altura del kilómetro 4+500, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán y a unos metros del acotamiento de poniente a oriente. Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como Édgar 'P.', de 32 años de edad, y Jaime 'P.', de 29 años, de quienes se dijo eran hermanos y tenían domicilio en la colonia Miguel Hidalgo.

Las autoridades como primer respondiente, informaron que una de las víctimas es de complexión regular y estatura media, quien como vestimenta traía un pantalón de mezclilla azul, playera azul bajito y calzado unos tenis oscuros con suela negra. La segunda víctima es un masculino de complexión delgada, quien vestía una playera café, pantalón de mezclilla azul y calzado unos tenis negros", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Los dos hombres que fueron encontrados ejecutados a balazos a la orilla de la carretera La Costera, en #Culiacán, ya fueron identificados por familiares ante las autoridades competentes.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/3s056yllrS pic.twitter.com/nhZttQ7Frt — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 11, 2026

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias, elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al llamado y confirmaron la presencia de los dos cuerpos, además de algunos casquillos percutidos de arma corta. Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal pericial e investigador se encargó del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las primeras averiguaciones del caso.

Una vez culminadas las diligencias correspondientes en el área, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), a donde acudieron los seres queridos de los hoy occisos. En el lugar, sus allegados los identificaron de manera legal y reclamaron los cuerpos para poder llevar a cabo los servicios funerarios. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal han compartido datos sobre los posibles responsables.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Son dos hombres asesinados por la autopista Benito Juárez, al sur de Culiacán | #Adiscusión pic.twitter.com/Ze8eUEVwz6 — Adiscusión Diario (@adiscusion) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui