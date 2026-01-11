Hermosillo, Sonora.- Este domingo 11 de enero de 2025, se dio a conocer que dos cuerpos, el de hombre y una mujer, fueron encontrados dentro de una vivienda en Privada Santa Clara en Hermosillo, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se encuentra investigando un posible feminicidio, ya que el sujeto habría asesinado a su pareja sentimental, mantuvo el cuerpo sin vida al interior del domicilio durante al menos tres días y posteriormente se quitó la vida.

La FGJES confirmó que el caso se investiga como un feminicidio por celopatía, seguido de suicidio, presuntamente asociado al consumo de alcohol. De acuerdo con los avances de la investigación, la víctima fue identificada como Karen Daniela 'N', quien falleció el 7 de enero a causa de asfixia por estrangulamiento. El presunto agresor, Rafael Alberto 'N', murió por asfixia por ahorcamiento, según los dictámenes periciales y las necropsias practicadas por personal forense.

Feminicidio en Hermosillo: Asesinó a su pareja, mantuvo el cuerpo 3 días y después atentó contra su vida

La FGJES informó que ambos fueron localizados sin vida la madrugada de este domingo 11 de enero al interior de un domicilio ubicado en la Privada Santa Clara. Las indagatorias permitieron establecer que, tras privar de la vida a la mujer, el hombre permaneció en el inmueble con el cuerpo durante varios días. Como parte de la reconstrucción de los hechos, la FGJES detalló que el 8 de enero Rafael Alberto 'N' trasladó al hijo que ambos procrearon al domicilio de los abuelos maternos. Posteriormente, regresó a la vivienda donde ocurrieron los hechos y donde finalmente se quitó la vida por ahorcamiento el 10 de enero.

La FGJES confirmó además que el agresor contaba con antecedentes judiciales por el delito de violencia familiar en contra de la víctima, iniciados en el año 2024. Dicho proceso fue judicializado, se formuló imputación y se dictó vinculación a proceso. No obstante, la autoridad judicial autorizó una suspensión condicional del proceso con el consentimiento de la víctima, luego de que la pareja retomara la convivencia en el mismo domicilio, informó la FGJES.

Los estudios forenses practicados al hombre determinaron la presencia de alcohol en la sangre al momento de su fallecimiento. Con base en los elementos recabados hasta el momento, la fiscalía señaló que la línea de investigación apunta a un feminicidio motivado por celopatía, seguido de suicidio, aunque la carpeta de investigación permanece abierta con el fin de agotar todas las diligencias y confirmar plenamente las circunstancias del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui