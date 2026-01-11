Hallan a dos personas sin vida dentro de una vivienda al norte de Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en Hermosillo, la capital de Sonora. Durante la madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad al norte de la ciudad, luego de que se reportara un macabro hallazgo al interior de un domicilio particular: se trataba de una pareja sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 11 de enero de 2026, cerca de las 00:30 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en la avenida Tres Pinos y calle Escalón, en el fraccionamiento Privadas del Rey. En el sitio fueron localizadas dos personas sin vida, presuntamente una pareja.

Las autoridades se movilizaron la madrugada de este domingo. Foto: Facebook

Las primeras indagatorias (extraoficiales) señalan que una de las personas presentaba visibles signos de violencia, mientras que la otra presuntamente habría atentado contra su propia vida. Asimismo, trascendió que los cuerpos habrían permanecido en el lugar por al menos 48 horas; sin embargo, debido a que las temperaturas no eran elevadas, no se percibieron olores fétidos al exterior del domicilio.

El hallazgo fue realizado luego de que familiares de las víctimas acudieran a la vivienda al no lograr establecer contacto con ellos. Ante la falta de respuesta, solicitaron apoyo a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la activación de un Código Rojo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar y, tras forzar los accesos del domicilio, confirmaron la presencia de ambos cuerpos sin signos vitales. Posteriormente, se notificó a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), así como a Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena.

La zona fue asegurada por corporaciones policiacas y del Gobierno Federal, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Hasta el momento, las identidades de las personas fallecidas no han sido reveladas de manera oficial. La FGJES abrió una carpeta de investigación para determinar la causa exacta de las muertes.

Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui