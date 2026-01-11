Horacio mata a BALAZOS a Cristian en calles de CDMX: El hombre 'vengó' la muerte de sus perros

Magdalena Contreras, Ciudad de México.- Este sábado 10 de enero de 2026, trascendió en redes sociales un nuevo y brutal caso de violencia animal que terminó en tragedia. En inmediaciones de la alcaldía Magdalena Contreras, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un intenso operativo luego de que se reportara un hecho violento que derivó en la muerte de un hombre por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el sábado 10 de enero, cuando un hombre identificado extraoficialmente como Cristian León 'N' fue atacado a balazos en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, luego de presuntamente haber causado la muerte de dos perros. El incidente habría ocurrido a plena luz del día, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

Los hechos fueron reportados este sábado en CDMX. Foto: Twitter

Información preliminar, compartida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez (mejor conocido como C4 Jiménez) indica que Cristian León habría atacado a dos caninos propiedad de un hombre identificado como Horacio 'N'. Tras enterarse de lo ocurrido, el dueño de los animales acudió al lugar y, en un acto de presunta venganza, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el presunto agresor, causándole la muerte en el sitio.

Testigos solicitaron apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes confirmaron que el hombre agredido ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y del personal ministerial.

Tras los hechos, Horacio 'N' fue detenido por agentes de la SSC y presentado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Autoridades capitalinas señalaron que se investigarán tanto las circunstancias en las que murieron los animales como el homicidio registrado.

Fuente: Tribuna del Yaqui