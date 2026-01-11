La estaban esperando: Ejecutan a madre de familia afuera de una tienda en García, Nuevo León

García, Nuevo León.- La violencia sigue azotando al municipio de García, Nuevo León, y un nuevo episodio de esta índole se registró la tarde del sábado 10 de enero de 2026. Una mujer fue asesinada a balazos afuera de una tienda de conveniencia OXXO que se encuentra en la colonia Villa de Lincoln. Los primeros reportes indican que la fallecida se disponía a subir a su vehículo, momento en el que fue sorprendida por sus agresores.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en el cruce de la avenida Valle de la Cima y Real de Palmas, en el sector Minas, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego a través de las líneas de emergencias del 911. De manera extraoficial se identificó a la hoy occisa como Yesenia 'N.', de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba visibles impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza.

El cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, junto a un vehículo Chevrolet Ónix color negro, el cual tenía la puerta del conductor abierta, lo que hace suponer que el ataque ocurrió justo cuando la mujer intentaba abordar la unidad", explicó el medio MVS Noticias Nuevo León.

#Seguridad | En #García , #NuevoLeón una mujer murió luego de ser atacada a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Valle de Lincoln Sector Minas.



Sus agresores le dispararon en repetidas ocasiones en la… pic.twitter.com/UevGi9bKgI — Alejandro Gonzalez (@AleGon_27) January 11, 2026

Luego de recibir el respectivo reporte, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de García acudieron al lugar. En el sitio, los rescatistas confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la víctima mortal vestía una sudadera en colores negro y blanco, así como leggins. Familiares suyos, incluido su pareja sentimental, se presentaron en la zona para realizar el reconocimiento del cuerpo y señalaron que era madre de una menor de edad.

La escena del crimen fue asegurada y resguardada por efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizaron varios casquillos percutidos, presuntamente de una pistola tipo escuadra. Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera trasladado al anfiteatro local.

Fuente: Tribuna del Yaqui