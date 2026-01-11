Noche violenta en Sonora: BALACERA en presunto punto de venta de DROGAS deja una víctima

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado 10 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo de seguridad en la zona sur de Hermosillo, la capital del estado, luego de que se reportara una agresión con arma de fuego al interior de una vivienda, la cual es un presunto punto de venta de drogas. Este hecho dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en las calles Sierra de la Luna y Sierra del Sol, en la colonia Gala, un sector ubicado al sur de la capital sonorense. En el sitio, una persona, identificada extraoficialmente como 'El Chino', fue atacada a balazos dentro de un inmueble que, según versiones preliminares, presuntamente estaría relacionado con actividades ilícitas.

La víctima recibió al menos tres impactos de arma de fuego en el pecho, por lo que vecinos del área dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes aseguraron el perímetro y realizaron las primeras diligencias para recabar indicios.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue trasladado de urgencia a un nosocomio de Hermosillo para recibir atención médica especializada. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado de manera oficial sobre su estado de salud.

La zona fue acordonada mientras agentes realizaban entrevistas a posibles testigos y personal de Servicios Periciales 'levantaban' evidencias, entre ellas casquillos percutidos localizados tanto en el interior como en el exterior del domicilio, el cual presentaba lonas de colores blanco y negro. De manera preliminar, el herido fue identificado con el apodo de 'El Chino'; no obstante, las autoridades no han confirmado su identidad completa.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque armado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya indaga el crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui