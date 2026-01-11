Presunto reporte de disparos moviliza a autoridades en el sur de Ciudad Obregón; eran cohetes

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 11 de enero de 2026 se registró una fuerte movilización policiaca en el sector suroriente de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego. El llamado ciudadano llegó desde la colonia Villas de Cortez, por lo que las diferentes corporaciones policiales acudieron al sitio y corroboraron que se trataba del estallido de cohetes.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 16:40 horas, cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno recibieron una alerta vía radiofrecuencia sobre supuestos disparos en dicho asentamiento humano, más específicamente sobre la calle Turquesa. A su llegada como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron un recorrido de vigilancia en la demarcación.

Minutos más tarde, los oficiales constataron que era una falsa alarma y que las detonaciones no eran más que el estallido de cohetes, acción que está prohibida en el municipio y que amerita una multa económica. Vecinos de la colonia indicaron haber escuchado al menos dos explosiones, confundiendo el sonido con disparos de arma de fuego. Además, los residentes señalaron haber observado humo, el cual aparentemente provenía de dos cañones.

Estallido de cohetes genera confusión en la colonia Villas de Cortez, al suroriente de Ciudad Obregón.

Los recientes hechos delictivos mantienen a la comunidad susceptible ante cualquier situación o ruido fuera de lo común, en gran medida por el clima de violencia que se vive en muchos puntos de Cajeme. Según datos de fuentes extraoficiales, alrededor de diez personas han sido ejecutadas en los primeros diez días del mes de enero. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, donde una pareja de motociclistas fue asesinada.

El atentado se registró alrededor de las 15:40 horas, cuando las víctimas mortales se desplazaban a bordo del vehículo ligero sobre la calle Belmonte, entre bulevar Casa Blanca y Avilés. Las personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como Jesús Ricardo B. A., de 28 años de edad, y Claudia U., de 33 años, ambos con domicilio en la comisaría de Pueblo Yaqui. Trascendió que la fémina llevaba fajada una pistola a la altura de su cintura.

Fuente: Tribuna del Yaqui