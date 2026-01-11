Rafaguean conocido casino en Culiacán y queman tráiler cargado con máquinas tragamonedas

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 11 de enero de 2026 se registró un ataque a balazos contra la parte trasera del casino Circus y el incendio de un tráiler que transportaba máquinas tragamonedas en el sector de Villa Universidad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades locales y estatales han descartado la presencia de víctimas mortales y personas lesionadas a causa de estos violentos hechos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias 911 recibió una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en el mencionado sector y un vehículo de carga pesada incendiado a espaldas del casino. En el lugar se localizaron máquinas que estaban por ser subidas al tráiler, pero trascendió que los empleados huyeron al notar la presencia de sujetos armados.

Después de recibir el reporte, integrantes del Cuerpo de Bomberos arribaron al establecimiento que se ubica por la calzada Las Américas, esquina con la calle Neptuno, frente a una tienda de autoservicios. Los socorristas lograron sofocar las llamas en el interior de la unidad de carga y, aunque aún no existe un conteo de daños materiales, se estima que aproximadamente unas 30 máquinas tragamonedas fueron afectadas por el siniestro.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano acudieron al lugar de los hechos, encontrando impactos de bala en la estructura del casino, por lo que procedieron a delimitar y asegurar el perímetro en el carril del bulevar de Las Américas. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Cabe mencionar que el mismo casino fue víctima de un acto de vandalismo el pasado 18 de diciembre de 2025, cuando sujetos desconocidos intentaron quemar la parte delantera del edificio, según datos que fueron revelados por el portal de noticias Los Noticieristas. Se espera que en las próximas horas exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para dar a conocer los detalles de este hecho.

