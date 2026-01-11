Reportan 'levantón' de tres jóvenes en el sur de Mazatlán; menor fue herida por esquirla de bala

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del sábado 10 de enero de 2026 se registró un delito de alto impacto en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en el sector sur del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en donde se reportó la privación ilegal de la libertad de tres jóvenes a manos de sujetos desconocidos. El suceso ocurrió en las inmediaciones de un parque recreativo de dicho asentamiento humano, por lo que vecinos de la zona reportaron los hechos a través de las líneas de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hecho tuvo lugar sobre la avenida Del Toro, alrededor de las 22:30 horas, luego de que residentes del lugar alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el sector. De forma extraoficial se indicó que los disparos fueron para intentar someter a las víctimas, quienes emprendieron la huida al ver a sus captores. Trascendió que también que una menor de edad resultó herida por una esquirla de bala.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las víctimas resultaron lesionadas ni han dado a conocer la identidad de los jóvenes privados de la libertad, de manera extraoficial se menciona que una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego en el lugar y que habría sido trasladada a recibir atención médica a un hospital", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se movilizaron a la ubicación, en donde aseguraron el perímetro y realizaron las primeras investigaciones del hecho. En el sitio, los agentes realizaron un acordonamiento preventivo y comenzaron la búsqueda de indicios balísticos, así como la recolección de testimonios que permitan esclarecer los hechos.

Por su parte, policías de investigación de la Vicefiscalía en la Zona Sur se dedicaron a recabar los testimonios de los vecinos para establecer el móvil del delito. Cabe mencionar que este caso se une a otro 'levantón' registrado el mismo sábado 10 de enero, cuando un joven de 20 años de edad, quien fue identificado como Edwin 'N.', fue llevado a la fuerza cuando se encontraba en la colonia Francisco I. Madero de Mazatlán, Sinaloa.

