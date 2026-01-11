Reportan 'levantón' de un lavacarros al norte de Hermosillo; fue interceptado a plena luz del día

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este domingo 11 de enero de 2026 se reportó una presunta privación ilegal de la libertad en calles de la colonia Olivares, ubicada en el sector norte del municipio de Hermosillo, Sonora. El reporte generó una intensa movilización por parte de autoridades municipales, estatales y federales, quienes arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como para recabar información para esclarecer los hechos.

De acuerdo con información extraoficial del caso, el suceso se registró en el cruce de la avenida Juan José Aguirre y Leandro P. Gaxiola, en el citado asentamiento humano. Vecinos del sector reportaron lo sucedido a través de las líneas de emergencia del 911, por lo que se activó inmediatamente el Código Rojo. Las primeras versiones señalan que los captores se desplazaban a bordo de un vehículo color rojo y se le emparejaron a la víctima.

Una vez en el lugar, los delincuentes subieron a la fuerza a la persona y se llevaron a toda velocidad con rumbo desconocido. En el sitio se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes realizaron recorridos de búsqueda en las zonas aledañas para localizar al hombre afectado y a los posibles responsables.

Reportan privación ilegal de la libertad en el norte de Hermosillo.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha compartido información sobre los sujetos que ejecutaron este 'levantón', aunque personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de cumplimentar con las indagatorias y recabar los datos para integrar la respectiva carpeta de investigación. Extraoficialmente se dijo que el individuo privado de la libertad se dedicaba a lavar carros en el sector.

En otro hecho violento ocurrido el sábado 10 de enero en la capital sonorense, un hombre identificado como 'El Chino' fue atacado a balazos en un domicilio ubicado en las calles Sierra de Luna y Sierra del Sol, en la colonia Gala. El inmueble donde ocurrió el ataque armado, según fuentes extraoficiales, era utilizado presuntamente para actividades ilícitas. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana realizaron el traslado del sujeto a un nosocomio cercano.

'Levantón' provoca una intensa movilización policial y militar en la colonia Olivares.

Fuente: Tribuna del Yaqui