Septuagenario cae desde un segundo piso y fallece en Durango; hacía trabajos de construcción

Durango, Durango.- El pasado viernes 9 de enero de 2026, un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de sufrir una caída desde el segundo piso de una vivienda en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la ciudad de Durango, Durango. Los primeros reportes indican que el adulto mayor estaba realizando labores de construcción en el domicilio cuando ocurrió el accidente, el cual fue reportado a través de las líneas de emergencias del 911.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando se alertó a las autoridades municipales y a los cuerpos de auxilio sobre una persona lesionada por una caída en el andador Las Adelitas, esquina con calle Rubén Jaramillo, en el mencionado asentamiento humano. A su llegada, paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, localizaron a un masculino de 70 años de edad.

El septuagenario se encontraba inconsciente y presentaba severas lesiones en la cabeza, así como sangrado visible en la región facial. Después de realizar la valoración, los socorristas confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. Según lo estipulado en el informe oficial, el individuo, cuya identidad por el momento se desconoce, falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo, producto del fuerte impacto al caer de dicha altura.

Muere adulto mayor tras sufrir una caída en Durango.

Créditos: El Sol de Durango

El área fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) se encarga de las respectivas indagatorias para determinar las causas del accidente, en caso de que exista algún delito que perseguir. Finalmente, el cadáver fue entregado a sus familiares para realizar los servicios funerarios.

Fuga de gas deja cuatro lesionadas

En otro incidente registrado el pasado miércoles 7 de enero, una explosión derivada de una fuga de gas dejó como saldo a cuatro personas lesionadas en en un negocio de venta de gorditas, mismo que se ubica en el Centro Histórico de la ciudad de Durango. Las víctimas resultaron ser empleadas del establecimiento, las cuales fueron diagnosticadas con quemaduras de segundo grado, que oscilan entre el 40 y el 80 por ciento de la superficie corporal.

Fuente: Tribuna del Yaqui