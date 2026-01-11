Sorprenden a un joven y lo ejecutan a balazos en Nuevo León; lo relacionan con narcomenudeo

García, Nuevo León.- La colonia Valle de Lincoln, ubicada en el municipio de García, Nuevo León, fue testigo de un nuevo ataque armado la tarde de este domingo 11 de enero de 2026, cuando un joven de 25 años de edad fue ejecutado a balazos afuera de una vivienda del sector. Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y posteriormente se notificó acerca del homicidio de una persona del sexo masculino.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron sobre la calle Zamora, situada en el mencionado asentamiento humano. Posteriormente, habitantes de dicho sector solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que se suscitó una fuerte movilización policial y militar en la demarcación. El fallecido fue identificado preliminarmente como Fernando 'N.', de 25 años de edad.

De manera extraoficial se indicó que el hoy occiso se dedicaba a actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo, aunque esta versión no ha sido corroborada por las autoridades competentes. En el lugar de los hechos se contó con la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes se encargaron de asegurar y resguardar el perímetro para permitir el cumplimento de las respectivas pesquisas.

Agentes ministeriales y personal pericial realizaron las diligencias correspondientes en el área para poder esclarecer el móvil del ataque, así como deslindar responsabilidades en este homicidio. Cabe mencionar que esta agresión armada se registró a unas cuadras de donde ocurrió el asesinato de una madre familia, quien se encontraba afuera de una tienda de convivencia OXXO ubicada en el cruce de las calles Cima y Real de Palmas, en la colonia Valle de Lincoln.

La fémina fue identificada preliminarmente como Yesenia 'N.', de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba visibles impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza. Trascendió que la víctima mortal se disponía a subir a su automóvil Chevrolet Onix color negro, cuando fue sorprendida por sujetos armados. La mujer vestía leggins y una sudadera en colores negro y blanco al momento de ser ultimada a tiros.

Fuente: Tribuna del Yaqui