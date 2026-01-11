Voraz INCENDIO en la Condesa, CDMX, causa pánico y moviliza a las autoridades: Así ocurrió

Ciudad de México.- La noche de este sábado 10 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Condesa, luego de que se reportara un incendio al interior de un edificio habitacional. Por fortuna, el siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de. las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en la calle Zamora número 75, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Se detalló que el fuego se habría originado en uno de los departamentos de un edificio que cuenta con planta baja y 14 niveles, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes ingresaron al inmueble para controlar y sofocar las llamas. Como parte del protocolo de seguridad, las autoridades coordinaron la evacuación de aproximadamente 90 personas que se encontraban dentro del conjunto habitacional, con el objetivo de prevenir riesgos mayores.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas. Una vez extinguido el fuego, los bomberos iniciaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reignición.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también acudieron a la zona para acordonar el perímetro, facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han detallado las causas que originaron el incendio, aunque se informó que serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar los peritajes necesarios.

En Zamora 75, col. Condesa, @AlcCuauhtemocMx, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; al momento realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.



Como medida de prevención se evacuó… pic.twitter.com/YXSr6koz3U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos confirmó que dos departamentos resultaron afectados: uno con daños totales y otro de forma parcial. Tras concluir las labores principales, se permitió el regreso gradual de los residentes, salvo en las áreas directamente afectadas. Las autoridades locales señalaron que se mantendrá la vigilancia en la zona y reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier emergencia para una atención oportuna.

